البيت الأبيض: ليس لدينا سياسات تستهدف أمازون

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندراس، الأربعاء، إن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ليس لديها سياسات أو إجراءات محددة قيد الدراسة تستهدف شركة “أمازون“.

وتعتبر تصريحات ساندراس نفيًا لما نقلته الأربعاء وسائل إعلام من مزاعم تقول إن ترامب أعرب عن عزمه ملاحقة “أمازون” عملاق التجارة الإلكترونية، من خلال تغييرات ضريبية.

وأوضحت المتحدثة أن البيت الأبيض ليس لديه تصريحات ولا سياسات أو إجراءات محددة سيكشفها حالياً أو ينوي اتخاذها.

وهاجم ترامب شركة “أمازون” في تغريدة نشرها على حسابه بـ”تويتر” في السابق حيث اتهمها بالإضرار بقطاع التجزئة والوظائف في العديد من المتاجر.

وتعد “أمازون لخدمات الإنترنت”، المنصة السحابية الشاملة والمعتمدة على مستوى العالم منذ 11 عاماً، وتوفر أكثر من 90 خدمة متكاملة للحوسبة والتخزين السحابي.

وتوفر الشركة الأمريكية حالياً 44 موقعاً لتوفير خدمات في 16 منطقة بنية تحتية حول العالم، مع خطط لافتتاح 14 موقعاً جديداً لتوافر الخدمات في 5 مناطق في الصين وفرنسا وهونغ كونغ والسويد.