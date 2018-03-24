لاكتشاف ما تعرفه عنك “فيسبوك”.. اتبع الخطوات التالية

أثارت فضيحة تسريب بيانات مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي الأشهر “فيسبوك” الأخيرة الكثير من التساؤلات حول سياسات أمن الإنترنت.

وفي هذا السياق، نشر موقع “سيليكت أول” التقني، الخطوات التي يجب اتباعها من قبل المستخدمين المهتمين بالبيانات التي جمعتها “فيسبوك” عنهم على مر السنين.

وبحسب الموقع، على المستخدم تتبع الخطوات التالية:

الخطوة 1: قم بتسجيل الدخول في فيسبوك

الخطوة 2: اذهب إلى إعدادات الحساب “Account Settings” ، حيث يمكنك العثور على هذه المعلومات عبر حاسوبك المكتبي، من خلال فتح القائمة في الزاوية اليمنى العلوية من الشاشة.

الخطوة 3: في أسفل لائحة ” إعدادات الحساب العامة/ General Account Settings”، ستعثر على خيار لـ”تحميل نسخة من بيانات فيسبوك الخاصة بك / download a copy of your Facebook data”

الخطوة 4: أدخل البريد الإلكتروني الخاص بك والذي تستطيع “فيسبوك” إعلامك خلاله عن الوقت الذي يكون فيه التحميل الخاص بك جاهزًا.

ووفق تقنيين، فإنه بافتراض وجود مستخدم يستعمل “فيسبوك” منذ 110 سنوات فسيستغرق الأمر 10 دقائق فقط للحصول على ملفه.

الخطوة 5: قم بتنزيل الأرشيف الخاص بك. وسيطلب منك “فيسبوك” إعادة إدخال كلمة المرور الخاصة بك.

الخطوة 6: ابدأ بالبحث في أرشيفك وجهّز نفسك للعثور على بيانات لك من الماضي، قد تشعرك الآن بالإحراج، كما عليك تجهيز نفسك لصدمة معرفة كل المعلومات التي تعرفها شركة “فيسبوك” عنك.