ابتكار مصباح يوزع الإنترنت عبر الأشعة الضوئية (فيديو)

كُشف النقاب مؤخرًا، عن جهاز إضاءة جديد مبتكر، يقوم بتقديم تقنية الإنترنت بالأشعة الضوئية “LiFi”.

والابتكار الجديد الذي توصلت إليه شركة “أولدكوم” للتكنولوجيا، عبارة عن مصباح يقوم بإشعاع الموجات تحت الحمراء، بحيث تحمل الاتصال بالإنترنت لاسلكيًا إلى أجهزة الحواسيب الشخصية عند تركيب جزء معين في جهازك، دون الاعتماد على الاتصال اللاسلكي بالإنترنت “الواي فاي”.

ويعتمد المصباح الجديد “MyLiFi”، على تقديم ميزة الإضاءة كمصباح طبيعي، ولكن يمكن التحكم في شدة إضاءته ولونه بسهولة، من خلال برنامج على حاسبك الشخصي، إلى جانب أن المصباح يستطيع أن يضبط سطوع إضاءته بحسب درجة سطوع الشمس على مدار اليوم، بحيث تظل غرفتك مضيئة بالقدر الكافي المتناسب مع استقبالها لضوء الشمس.

أما إذا كنت تتوقع أن المصباح يقوم بإشعاع الإنترنت من خلال إضاءته فأنت مخطئ؛ لأنه يعتمد على إطلاق موجات فوق الحمراء من خلال جهاز مثبت في منتصف رأس المصباح مصدر الرؤية، وكي يستقبل جهازك تلك الموجات الضوئية عليك أن تقوم بتوصيل قطعة بجهازك عبر منفذ “”USB؛ لتستقبل تلك الموجات.

وتصل سرعة نقل البيانات من خلال شبكة الإنترنت الواصلة إلى جهازك 23 ميجابايت في الثانية الواحدة، وذلك يعتبر مقدارًا مناسبًا لسرعة الإنترنت، ولكن لا يمكن الاستغناء بها عن الاتصال بشبكة الواي فاي، لعدة اعتبارات، أهمها، استقرار الاتصال بالإنترنت وقدرتها على اختراق الحوائط والوصول إلى أي جهاز في المنزل، بغض النظر عن المسافة بينك وبين “الراوتر”، إلى جانب أن الاتصال بالإنترنت عبر الأشعة الضوئية يعتبر غير ثابت، فأي انحراف أو اهتزاز في مصدر الأشعة الموجود في منتصف رأس المصباح يمنع الاتصال.

وأشارت “أولدكوم”، إلى أنها تنوي إطلاق المزيد من هذا الابتكار بأشكال متعددة من مصابيح السقف ومصابيح الحائط، بحيث يمكن للمستخدم تغطية غرفة كاملة بشبكة الإنترنت، وفي نفس الوقت يمكن إنارتها بأشكال تناسب المستخدم أو العديد من المستخدمين في نفس الغرفة، ولكن ذلك سيشكل تكلفة كبيرة على المستخدم في مقابل ما تقدمه تقنية “الواي فاي” منخفضة التكلفة، والتي تغطي مساحات أوسع.

وبعد أن نجح في تحقيق هدفه لجمع دعم مالي قدره 50 ألف دولار على موقع الدعم الجماعي “Indiegogo”، تمكن المصباح المبتكر من أن يأتي بسعر 840 دولارًا وبصحبته قطعة واحدة يمكن استخدامها لجهاز واحد، والمصباح يقدم اتصالًا بالإنترنت لجهاز واحد فقط، لذلك لا يمكنك شراء قطع اتصال لأجهزة مختلفة لاستخدام نفس المصباح، ولكن تلك الميزة ستصل إلى المصباح بنهاية العام الحالي.