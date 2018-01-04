تقنية جديدة تربط عقلك بسيارتك (فيديو)

كشفت شركة نيسان، عن نظام جديد يربط عقل سائق السيارة بنظام تشغيل السيارة نفسه، بحيث يتمكن من فهم ردود فعل السائق بمجرد تكونها داخل عقله، وقبل أن يقوم بتنفيذها، بحيث يتم تنفيذها بفارق يصل إلى أجزاء من الثانية.

وأوضح فريق من الباحثين في “نيسان” أن التقنية تقوم على أساس فكرة قراءة الإشارات العصبية الخاصة بعقل المستخدم وتحليلها للبيانات المختلفة وإدراكه لطبيعة الأوامر، التي لابد أن يتخذها عقله، وينفذها على الطريق أثناء القيادة”.

وأشار الفريق إلى أنه يتم بعد ذلك تحويل تلك الإشارات إلى نبضات رقمية يستقبها النظام الجديد، والذي يطلق عليه “Brain2Vehicle” أو من العقل إلى المركبة، ومن ثم يقوم باتخاذ الإجراء اللازم لتنفيذ ردود أفعال السائق قبل أن يقوم بها بنفسه بفارق سرعة يتراوح بين 0.2 إلى 0.5 ثانية.

وزودت الشركة نظامها الجديد للقيادة بقدرة على تحليل الأوامر الواردة من عقل السائق، بحيث في حال كانت أوامر خاطئة، فإن النظام يقوم بتصحيحها وتنفيذ رد الفعل الأفضل للموقف، بناء على المعلومات التي تجمعها السيارة من خلال عتادها المتطور من كاميرات عالية الدقة ومستشعرات الليزر، التي تحلل البيئة من حولها بشكل مستمر.

ولا تقتصر مهمة النظام فقط على فكرة القيادة الأقرب إلى الذاتية التامة والخالية من مساعدة البشر، وإنما يمكن الاستفادة من هذا النظام في أن يتم تعديل أوضاع كرسي القيادة أو تعديل أسلوب القيادة نفسه بحيث يصل بالمستخدم إلى حالة من السعادة والطمأنينة والرضا، وبذلك تتحول القيادة من تجربة إلزامية على السائق أن يظل متحفزًا ومنتبها طوال الوقت، إلى تجربة ممتعة، كل ما عليه خلالها أن يفكر فقط، وأن يتفاعل مع سيارته.

وأعلنت الشركة أنها ستستعرض نظامها الجديد خلال معرض إلكترونيات المستخدمين CES 2018، وذلك في صورة تجربة محاكاة داخل المعرض، يجلس فيها المستخدم أمام 3 شاشات كبيرة تشكل منصة القيادة، وهناك أمامه أيضًا عجلة القيادة ويرتدي على رأسه جهازًا لقراءة نشاطه الدماغي، ويبدأ في التفاعل ويدخل التجربة.