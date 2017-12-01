“أبل” سدّت ثغرة “الرووت” وجاءت بأخرى

بعد أن سد ثغرة جاء بأخرى، هذا هو حال التحديث الأمني الذي أطلقته شركته “أبل” لأجهزتها الحاسوبية العاملة بنظام تشغيها High Sierra، حيث فوجئ المستخدمون بأنهم بعد تثبيت التحديث، أصبح لديهم مشكلة في تبادل الملفات، وفقًا لتقرير نشره موقع ماشبل التقني.

وأوضح التقرير أن “أبل” ليس لديها ما تقوم به من جانبها لحل تلك المشكلة، حيث إن المشكلة تحتاج من المستخدم أن يقوم ببعض الخطوات بنفسه يدويًا ليحلها.

وعلى المستخدم اتباع الخطوات التالية: فتح تطبيق Terminal من ملف Utilities من داخل ملف تطبيقاتك، إدخال الامتداد التالي sudo /usr/libexec/configureLocalKDC ومن بعده الضغط عودة return.، وبعد ذلك إدخال كلمة مرورك واضغط Return، ومن ثم إغلاق تطبيق Terminal

يأتي ذلك بعد أن تعرّض المستخدمون إلى ثغرة خطيرة تتيح لأي شخص أن يصل إلى جهازهم ويتمكن من فتحه دون كلمة مرور، ما يعطيه صلاحيات متقدمة تسمح له أن يغير في تطبيقات وإعدادات الجهاز.

وكانت هناك سلسلة طويلة من الثغرات التي كدّرت صفو التحديث الجديد لنظام تشغيل “أبل” macOS والتي انتشرت منذ لحظة الكشف عنه، حيث تمكن أحد الهاكرز في شهر أيلول /سبتمبر الماضي من سرقة كلمة مرور المستخدمين بسهولة وتثبيت أي تطبيق يريده.

وظهرت ثغرة أخرى في أكتوبر تتيح للهاكر الحصول على كلمة مرور المستخدم التي تم تخزينها بشكل مفتوح غير مشفر، ويبدو أن “أبل” لم تختبر هذا الإصدار بشكل كافٍ قبل إتاحته لعموم المستخدمين.