السعودية تعلن تعرضها لهجوم إلكتروني “متقدم‎”

أعلن مركز الأمن الإلكتروني في السعوية، اليوم الاثنين، أنه رصد هجومًا إلكترونيًا جديدًا “متقدمًا” يستهدف المملكة.

وأوضح المركز التابع لوزارة الداخلية، في تغريدات عبر حسابه على “تويتر”، أن “أنشطة الهجوم تعتمد على استخدام برمجية التحكم PowerShell، والتي تقوم بالتواصل مع خادم التحكم والسيطرة “C2″ باستخدام بروتوكول HTTP”.

ولفت المركز إلى أنه أطلع “الجهات الحيوية (لم يحددها) على مؤشرات الاختراق والتوصيات اللازمة لاتخاذ الإجراءات الاستباقية المناسبة لمنع الهجوم”.

وأشار إلى أنه “خلال الفترة الماضية أحبطت وزارة الداخلية السعودية هجمات إلكترونية منظمة على بضع جهات حكومية ومنشآت حيوية”.

وتابع أن “تحذيرات الداخلية أسهمت في إحباط تلك الهجمات وفشلها في تحقيق أهدافها”.

ويعد مركز الأمن الإلكتروني في السعودية “المرجع التقني بالمملكة فيما يتعلق بعمليات الدراية الأمنية ومشاركة المعلومات المتعلقة بالمخاطر والتهديدات الإلكترونية، والاستجابة ومعالجة الحوادث الإلكترونية على المستوى الوطني”.