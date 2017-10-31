ميزة حذف رسائل “واتساب” تصل الإمارات

يستطيع سكان دولة الإمارات العربية المتحدة أخيرًا التمتع بميزة حذف الرسائل المرسلة عبر تطبيق “واتساب“. فبعد اختبار دام عامًا كاملًا، من قبل الشركة المملوكة لفيسبوك ،والتي يستخدمها أكثر من مليار مستخدم، أقرت الشركة الخدمة ،التي تتيح للمستخدمين الآن إمكانية حذف الرسائل.

وتسمح هذه الميزة للمستخدمين أن يحذفوا رسائلهم خلال مدة أقصاها 7 دقائق، من خلال النقر على الرسالة ذاتها والتوجه لخيار “حذف للجميع”، والذي يمكنك من التخلص من الرسالة قبل فوات الأوان.

ويمكنك أيضًا من خلال الميزة أن تحدد أكثر من رسالة واحدة لحذفها، رغم أن الميزة لا يمكنها أن تظهر لك إن تم حذف رسالتك بنجاح أم لا.

وتعمل هذه الميزة في حال تم تحديث إصدار “واتساب”، للشخص المرسل والمرسل إليه. لكنها بالطبع صارت متوفرة الآن في دولة الإمارات.

وكان تطبيق “واتس آب” أعلن منذ عدة أيام عن الميزة الجديدة ،لكنه أوضح أنها لن تصل إلى الجميع في نفس الوقت.

ونشر التطبيق ،عبر حسابه على موقع تويتر، تغريدة يوضح للمستخدمين من خلالها أسباب تأخر التحديث، قائلًا: “إذا لم تصبح ميزة الحذف متاحة بعدُ بالنسبة لك، فلا داعي للقلق، فخلال الأسبوع المقبل ،ستكون هناك فرصة أخرى للحصول على الميزة”.