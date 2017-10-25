انتشار فيروس فدية جديد.. فمن يستهدف؟

أعلنت السلطات الرسمية الروسية والأوكرانية عن انتشار فيروس فدية جديد يدعى “Bad Rabbit”، وبدأ يتسرب إلى الأجهزة عبر دفع المستخدمين لتثبيت تحديث مزيف لإضافة “أدوبي فلاش بلاير”، وذلك خلال وجود المستخدم داخل أحد مواقع الفيديوهات أو المواقع الإخبارية.

وأصاب الفيروس خطوط مترو الأنفاق بالعاصمة الأوكرانية “كييف” ،وكذلك مطار “Odessa”، ومجموعتي الإعلام “Interfax” و “Fontanka” الروسيتين، إلى جانب مجموعة من المواقع الروسية الإلكترونية.

ورصدت هيئة “CERT” الأمريكية للأمن المعلوماتي، إصابة بعض الأجهزة بالفيروس الجديد، وحذرت الهيئات الحكومية والشركات من الوقوع في فخه.

وأشارت شركة “كاسبرسكي” إلى أن هناك رابطًا مشتركًا بين فيروس “الأرنب” و “Petya”، حيث إن كليهما يتبعان نفس الأسلوب ويتشابهان في تشفيرهما، إضافة إلى أن كليهما يسعيان وراء الشركات والمؤسسات بشكل رئيس.

وأطلق على الفيروس هذا الاسم لأنه وبمجرد أن يصيب جهاز ما داخل شبكة اتصال داخلية، يبدأ في البحث عن ملفات ويستحوذ عليها ويحاول سرقة أي كلمات مرور تجعله قادرًا على التنقل بين الأجهزة الأخرى على نفس الشبكة، وفقًا لما نشرته شركة “ESET” لبرمجيات الحماية.

واكتشف باحثون أن هناك أسماء لبعض شخصيات المسلسل الشهير “Game of Thrones” داخل شيفرات الفيروس. وبمجرد أن يتم تشفير بيانات جهازك، تظهر لك رسالة تطالبك بدفع 0.05 بيتكوين أي ما يعادل 280 دولارًا.