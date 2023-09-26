قاض يطالب بالتحقيق بدعوى "رويترز" بشأن نسخ محتوى متعلق بالذكاء الاصطناعي

قال قاض اتحادي في ولاية ديلاوير الأمريكية، إنه يتعين على هيئة محلفين أن تقرر نتيجة الدعوى القضائية التي رفعتها شركة "تومسون رويترز" لخدمات المعلومات، حول نسخ محتوى تابع لها بشكل غير قانوني.

وتتهم "تومسون رويترز" في الدعوى، شركة "روس إنتليجنس" بنسخ محتوى بشكل غير قانوني من منصتها للأبحاث القانونية "وست لو" لتدريب منصة منافسة قائمة على الذكاء الاصطناعي.

ويمهد القرار الذي اتخذه قاضي الدائرة الأمريكية ستيفانوس بيباس الاثنين، الطريق لما يمكن أن تكون أولى المحاكمات المتعلقة بالاستخدام غير المصرح به للبيانات لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي.

كما تواجه شركات التكنولوجيا مثل ميتا ب"لاتفورمز" و"ستابيليتي إيه.آي." و"أوبن إيه.آي" المدعومة من مايكرسوفت دعاوى قضائية رفعها مؤلفون ومتخصصون في الفنون البصرية وغيرهم من أصحاب حقوق الطبع والنشر بشأن استخدام أعمالهم لتدريب برمجيات الذكاء الاصطناعي التوليدية الخاصة بتلك الشركات.

وقال متحدث باسم "تومسون رويترز" الشركة الأم لـ"رويترز نيوز"، إنها "تتطلع إلى تقديم الأدلة إلى هيئة محلفين".

وأضاف المتحدث "لا تزال هذه القضية تتعلق بسرقة روس لتعليقات وتحليلات ونظام تنظيمي خاص بشركة تومسون رويترز". وتابع "لقد سعينا إلى إصدار حكم مستعجل بشأن قضايا مختارة لأننا نعتقد أن وقائع القضية واضحة المعالم".

واتهمت دعوى رفعتها "تومسون رويترز" عام 2020 شركة الأبحاث القانونية "روس إنتليجنس" بنسخ "الملاحظات الرئيسة" الخاصة بمنصة وست لو، والتي تلخص نقاطًا قانونية في وجهات نظر المحاكم.

واتهمت "تومسون رويترز"، شركة "روس" بإساءة استخدام آلاف من هذه الملخصات لتدريب محرك البحث القانوني المبني على الذكاء الاصطناعي.

وقالت "روس" إنها أغلقت منصتها في كانون الثاني/يناير 2021، وعزت ذلك إلى تكاليف الدعوى القضائية "الزائفة".

ولم تتمكن "رويترز" من التأكد مما إذا كانت فعلت ذلك.