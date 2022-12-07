تقنية تصوير جديدة لقياس ضغط الدم

طور باحثون من أستراليا والعراق، تقنية جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي؛ لمراقبة ضغط الدم باستخدام كاميرا رقمية، وفقا لتقرير نشره موقع "ميديكال إكسبريس" المتخصص.

وحسب المصدر يمكن لقياس ضغط الدم من خلال التصوير فقط أن يستبدل الطريقة الحالية غير المريحة، المعتمدة على شد رباط قابل للنفخ على ساعد المريض أو معصمه.

ووصف الباحثون من جامعة "ساوث أستراليا" والجامعة "التقنية الوسطى" في العراق، تفاصيل تقنيتهم الجديدة في ورقة علمية نشرتها مجلة "إينفنشنز" العلمية.

وأشار الفريق إلى الحاجة لتصوير الشخص على مسافة قريبة لمدة 10 ثوان، واستخراج بيانات عمل القلب من منطقتين في الجبين، من خلال خوارزميات ذكاء اصطناعي.