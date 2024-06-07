نظام جديد لمحاكاة العواطف والسلوك البشري بالذكاء الاصطناعي

أطلقت OpenAI مؤخرا GPT-4o، وهو النسخة المحسنة من نظام ChatGPT AI الشهير، والذي يمثل خطوة كبيرة نحو المزيد من التفاعلات الطبيعية بين الذكاء الاصطناعي والإنسان.

ويتميز GPT-4o بتطورات في المحادثات الصوتية؛ مما يعرض استجابات قريبة من الوقت الفعلي مع سمات شخصية تشبه الإنسان.

وبحسب تقرير نشره موقع psypost، يهدف هذا التطوير إلى تعزيز مشاركة المستخدم من خلال جعل تفاعلات الذكاء الاصطناعي أكثر ارتباطًا وإمتاعًا.

عامل الشخصية

وقد تم تصميم هذا الإصدار الأحدث من OpenAI لتوفير تجربة محادثة أكثر جاذبية، إذ يمكن لهذا الذكاء الاصطناعي إلقاء النكات العفوية والضحك والمغازلة وحتى الغناء، مما يخلق وهمًا بالتفاعل البشري الحقيقي. كما أن قدرته على الاستجابة للغة الجسد والنبرة العاطفية للمستخدمين تزيد من جاذبيته. ويهدف هذا التركيز على الشخصية إلى زيادة رضا المستخدم وفعاليته في التطبيقات المختلفة.

وتشير الأبحاث إلى أن المستخدمين أكثر عرضة للثقة والتفاعل مع برامج الدردشة التي تعرض الذكاء الاجتماعي والسمات الشخصية. ففي مجال التعليم، على سبيل المثال، ثبت أن روبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تعمل على تحسين نتائج التعلم والتحفيز. ومع ذلك، فإن إدخال مثل هذه الميزات الشبيهة بالبشر في الذكاء الاصطناعي يثير مخاوف بشأن الارتباطات العاطفية المحتملة، والآثار الأخلاقية لإنشاء الذكاء الاصطناعي الذي يحاكي المشاعر والسلوكيات البشرية.