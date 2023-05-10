"غوغل" تتيح استخدامًا عامًا لبرنامجها للذكاء الاصطناعي "بارد"



أتاحت "غوغل"، اليوم الأربعاء، في 180 دولة الاستخدام العام باللغة الإنجليزية لروبوت المحادثة القائم على الذكاء الاصطناعي التوليدي "بارد" الذي استحدثته أخيرًا، وأعلنت أنها ستدمج قريبًا هذه التقنية بعدد من المنصات الأخرى من بينها البحث على الإنترنت.

وكانت شركة "ألفابت" التابعة لمجموعة "غوغل"، سارعت، في شباط/فبراير الماضي، إلى استحداث "بارد" بعد الإقبال الواسع على برنامج "تشات جي بي تي" الذي ابتكرته شركة "أوبن ايه آي" الناشئة الأمريكية بالتعاون مع "مايكروسوفت" وأطلقته في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.