تعرف على أبرز مواصفات سماعتي "Redmi Buds 4" و"4 Pro" من "شاومي"

كشفت شركة "شاومي" الصينية لصناعة الهواتف الذكية ومستلزماتها، النقاب عن أحدث سماعات الأذن اللاسلكية منخفضة التكلفة الخاصة بسلسلة "ريدمي" الشهيرة.

وأطلقت الشركة رسميا سماعتي "Redmi Buds 4" و"Buds 4 Pro"، للأسواق العالمية، مع برامج تشغيل ديناميكية مزدوجة، وتقنية إلغاء الضوضاء النشط (ANC).

وبالنسبة لمواصفات "Redmi Buds 4 Pro"، فتتميز سماعات الأذن هذه بمحركات ديناميكية مزدوجة، بما في ذلك محركات 10 مم و6 مم. وتأتي مزودة بتقنية متطورة من خاصية"ANC" التي تحجب ما يصل إلى 43 ديسيبل من الضوضاء المحيطة.

ويتيح وضع الشفافية المدمج في السماعة للمستخدمين البقاء على دراية بمحيطهم. وتم تجهيز كل سماعة أيضًا بثلاثة ميكروفونات.

وقالت الشركة إن علبة الشحن توفر ما يصل إلى 36 ساعة لكل سماعة.

وتتميز سماعة "Redmi Buds 4 Pro" بخاصية اتصال "Bluetooth v5.3" بزمن اقتران منخفض، مما يساعد على تقليل تأخير الصوت بشكل كبير. وبالإضافة إلى ذلك، تتيح ميزات الاقتران المزدوجة للمستخدمين التبديل بين جهازين متصلين.

وتأتي السماعة بتصنيف "IP54" لمقاومة الماء والغبار، وميزة "الكشف داخل الأذن" التي تتعرف على وقت إخراج المستخدمين للسماعات من الأذن، وتعمل على إيقاف تشغيل الوسائط مؤقتًا، أو العكس.

ويمكن التحكم في السماعة أيضاً عن طريق اللمس، بما في ذلك الرد وإلغاء المكالمات، أو إيقاف وتشغيل الموسيقى أو مقاطع الفيديو.

Redmi Buds 4

وتأتي السماعات هذه بمواصفات أقل نسبيا من النسخة الاحترافية الأخرى، حيث تم تجهيز سماعة "Redmi Buds 4" بمحركات 10 مم و6 مم.

وتحتوي أيضا على تقنية "ANC" ثلاثية المستوى، والتي يمكنها تخفيف الضوضاء الخارجية بمقدار 35 ديسيبل. وهناك أيضا ميكروفونات مزدوجة على سماعات الأذن تساعد في تقنية "ANC".

ووفقا لـ"شاومي"، فإن علبة الشحن توفر ما يصل إلى 30 ساعة لكل سماعة. وأضافت الشركة أن السماعات توفر ما يصل إلى 6 ساعات من التشغيل المستمر لكل شحنة.

وتتميز سماعة الأذن هذه بخاصية اتصال "Bluetooth v5.2" بزمن وصول منخفض، والتي قد تكون مثالية لتجربة ألعاب سلسة.

وتتيح أوضاع الشفافية المزدوجة للمستخدمين خيار التواصل مع الآخرين دون إخراج سماعات الأذن. وتم تجهيز السماعات أيضا بأدوات تحكم باللمس للرد على المكالمات وإدارة الوسائط وتبديل أوضاع الشفافية، والمزيد.

وتأتي سماعة "Redmi Buds 4" بسعر 59 دولارا، وتتوفر في خيارات ألوان "الأزرق الفاتح" و"الأبيض اللامع"، بينما تأتي شقيقتها الاحترافية، "Buds 4 Pro"، بسعر 99 دولارا وتتوفر في خيارات ألوان الأسود والأبيض.