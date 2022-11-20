إيلون ماسك يعيد ترامب إلى تويتر والرئيس السابق يتجاهل
أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، اليوم الأحد، رسمياً، عودة الرئيس السابق للولايات المتحدة دونالد ترامب إلى تويتر، بعد أن قامت الإدارة السابقة للشركة بحظر حسابه.
وكان إيلون ماسك، الذي استحوذ على شركة تويتر، مؤخراً، مقابل 44 مليار دولار، قد أجرى عبر حسابه تصويتاً شارك فيه ملايين الأشخاص، للاستفتاء على إعادة تفعيل حساب ترامب.
وغرد ماسك قائلاً: "الناس قالت كلمتها، ترامب سوف يعود إلى تويتر".
وشارك في التصويت، بحسب إيلون ماسك، أكثر من 15 مليون شخص، وكانت نسبة المؤيدين لعودة ترامب للمنصة 51.8% صوتوا بنعم، فيما رفض عودته ما نسبته 48.2% من إجمالي المصوتين.
وعلق ماسك على نتيجة الاستطلاع قائلاً: "إعادة الرئيس السابق ترامب".
وأصدر ترامب، الذي حظرت تويتر حسابه قبل عامين، بياناً، يوم السبت، حول استطلاع إيلون ماسك وإمكانية إعادت حسابه.
وقال الرئيس السابق: "صوتوا الآن بإيجابية، لكن لا تقلقوا، لن نذهب إلى أي مكان"، في إشارة على ما يبدو إلى تطبيقه الجديد "تروث سوشال".
وعلق ترامب في مقطع فيديو منسوب له خلال فعالية عامة على إزالة الحظر عن حسابه قائلاً: "لا أجد سبباً للعودة، لديهم الكثير من المشاكل والحسابات المزيفة".
يذكر أن شركة تويتر قامت بحظر حساب الرئيس السابق دونالد ترامب بعد اتهامه بالتحريض على العنف إبان هجوم وقع يوم 6 يناير على مبنى الكابيتول.