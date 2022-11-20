إيلون ماسك يعيد ترامب إلى تويتر والرئيس السابق يتجاهل

أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، اليوم الأحد، رسمياً، عودة الرئيس السابق للولايات المتحدة دونالد ترامب إلى تويتر، بعد أن قامت الإدارة السابقة للشركة بحظر حسابه.

وكان إيلون ماسك، الذي استحوذ على شركة تويتر، مؤخراً، مقابل 44 مليار دولار، قد أجرى عبر حسابه تصويتاً شارك فيه ملايين الأشخاص، للاستفتاء على إعادة تفعيل حساب ترامب.

وغرد ماسك قائلاً: "الناس قالت كلمتها، ترامب سوف يعود إلى تويتر".