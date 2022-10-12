صاروخ فضائي ياباني يتلقّى أمراً بالتدمير الذاتي بعد فشل إطلاقه

وتمّ قطع البث المباشر لعملية إطلاق الصاروخ من مركز أوشينورا للفضاء في منطقة كاغوشيما (جنوب)، واكتفى المعلّقون بالقول إنّ هناك مشكلة، من دون إعطاء أيّ تفاصيل.

وبحسب وسائل إعلام عدّة، بينها التلفزيون العمومي، فإنّ هذا أول صاروخ فضائي تفشل اليابان في إطلاقه منذ 2003.

وإيبسيلون صاروخ يعمل بالوقود الصلب دخل الخدمة في 2013 وقد تمّ مذّاك إطلاقه بنجاح خمس مرّات.

والصاروخ كان محمّلاً بأقمار اصطناعية لوضعها في المدار.