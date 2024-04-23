"يونايتد إيرلاينز" تستخدم الذكاء الاصطناعي لراحة المسافرين

تبنت شركة "يونايتد إيرلاينز" الأمريكية، الذكاء الاصطناعي (AI) لإحداث ثورة في عملياتها التشغيلية والارتقاء برحلة الركاب، وفق ما ذكر موقع techcrunch.

وبحسب الموقع، فإنه "فمن تنسيق المهام خلف الكواليس إلى تقديم التحديثات في الوقت الفعلي، تلعب الحلول المعتمدة على الذكاء الاصطناعي دورًا محوريًا في ضمان الكفاءة والراحة للمسافرين".

وقال إنه "عندما يصعد الركاب على متن رحلة تابعة لشركة يونايتد إيرلاينز، يتعاون العديد من الموظفين في غرفة الدردشة الرقمية لإدارة المهام غير المحسوسة للركاب، مثل تخصيص مساحة الأمتعة والخدمات اللوجستية لتقديم الطعام".

وأضاف "تستخدم الشركة في حالة التأخير رسائل تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لإبلاغ الركاب عبر الرسائل النصية وتطبيق يونايتد، ما يوفر تحديثات وتفسيرات في الوقت الفعلي، وفي الآونة الأخيرة، قدمت الشركة روبوت دردشة لخدمة العملاء مدعوم بالذكاء الاصطناعي، مما يعزز مبادرات دعم الركاب".

وأفاد بأن "فريقاً يضم أكثر من 1500 موظف و2000 مقاول، يقوم بمبادرات تهدف للاستفادة من الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية لرفع مستوى خدمات الشركة، كما يعد الانتقال إلى البنية التحتية السحابية جانبًا محوريًا للتطور التكنولوجي للشركة، وسعيها لتحسين الكفاءة التشغيلية مع إعطاء الأولوية لفعالية التكلفة".

ووفقا للموقع: "رغم التقدم في الترحيل السحابي، تبقى الشركة مدركة لأهمية الحفاظ على موثوقية الأنظمة القديمة، عن طريق اتباع نهج حذر في تحديث النظام، مع إعطاء الأولوية لاستمرارية العمليات وتقليل الاضطرابات".

وأوضح أنه "من الأمور المركزية في الإطار التشغيلي لشركة يونايتد هو التكامل السلس للأنظمة المتباينة، الذي يتم تسهيله من خلال البنية التحتية السحابية القوية، ويؤكد الخبراء على أهمية التواصل الفعال بين التطبيقات، ما يضمن إمكانية الوصول إلى البيانات في الوقت الفعلي للفرق الأرضية وأطقم الطيران، ويعمل هذا النظام البيئي المترابط على تعزيز الكفاءة التشغيلية وتمكين الموظفين من اتخاذ قرارات مستنيرة".

وأنهى الموقع تقريره قائلا إنه "بالنظر إلى المستقبل، تستكشف الشركة التطبيقات الجديدة للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في الاتصالات التجريبية وتلخيص المستندات، ومع إعطاء الأولوية للامتثال التنظيمي والسلامة، تهدف الشركة إلى تعزيز التفاعلات بين العملاء التجريبيين وتبسيط سير العمل التشغيلي من خلال الحلول المعتمدة على الذكاء الاصطناعي".