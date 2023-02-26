الذكاء الاصطناعي يكتشف مواد نووية جديدة لتوليد الكهرباء

طور باحثون من مختبر "آرغون" الأمريكي، أنظمة ذكاء اصطناعي من شأنها اكتشاف مواد نووية جديدة، في خطوة تعزز مستقبل إنتاج الكهرباء النظيفة بالاعتماد على الطاقة النووية وتقلل انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة للاحترار العالمي.

ويختار نظام الرؤية الحاسوبية الجديد المواد النووية المناسبة من بين آلاف المواد النووية التي تلتقطها مسارعات الاختبارت النووية.

وأشار الباحثون في دراستهم المنشورة في مجلة "ساينتفيك ريبورتس" العلمية، إلى أنهم صمموا خوارزمية تتبع تعتمد على التعلم العميق، لاستخراج البيانات من مقاطع مصورة للاختبارات النووية.

ويمكن أن تساعد التقنية الجديدة في تطوير تصاميم المفاعلات النووية لإنتاج الكهرباء، فضلا عن جدواها في تقليل المساحات اللازمة لاستثمار الطاقة النظيفة.

وفي حين تعتمد معظم المفاعلات النووية الحالية على تقنيات قديمة، فإن اكتشاف مواد نووية جديدة يرفع من نسبة الكهرباء النظيفة المتولدة عنها.

وقال الباحث وي ينغ تشين، مؤلف الدراسة: "نطمح لبناء مفاعلات متقدمة تعمل في ظروف الحرارة المرتفعة، ما يعزز الحاجة إلى اكتشاف مواد تقاوم الحرارة المرتفعة والإشعاعات المكثفة"؛ وفقا لموقع تك إكسبلور.