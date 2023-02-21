الوحيد في العالم.. مبتكر يصنع دروعا مذهلة للحيوانات‎‎

ولم يكن لدى النحات المبتكر أدنى فكرة عن أنه سيستمر في أن يصبح معروفًا باسم صانع الدروع الحيوانية الأول والوحيد في العالم.

وأنشأ دي بوير على مدار مسيرته أكثر من 500 بدلة من الدروع للفئران والقطط، بحسب ما أورده موقع "أوديتي سنترال" المنوع.

وحتى اليوم، يتذكر جيف دي بوير تأثير رؤية بدلته الأولى من الدروع في سن الخامسة عليه، كان مفتونًا ومفتتنًا به، راغبًا في معرفة كيفية صنعه ولأي غرض.