"واتس أب" تختبر ميزة جديدة تتعلق بالمكالمات الجماعية

كشف موقع WABetaInfo المتخصص بأخبار تطبيق "واتس أب" المملوك لشركة "ميتا"، أن التطبيق الأخضر يختبر حاليًا ميزة جديدة تتعلق بالمكالمات الجماعية.

وذكر الموقع أنه رصد بدء إطلاق ميزة "جدولة المكالمات الجماعية" التي بدأت شركة "واتس أب" تطويرها مطلع العام الحالي.

وستكون الميزة متاحة أولًا لنظام التشغيل أندرويد، وستتيح للمستخدمين التخطيط وإخطار جميع المشاركين الآخرين تلقائيًا بمكالمات المجموعة القادمة الجديدة.

ويمكن من خلال الميزة الجديدة كذلك تحديد نوع المكالمة الجماعية، سواء كانت مكالمة فيديو أو صوتية.