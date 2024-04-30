الأول من نوعه.. السعودية تعلن إنشاء "مركز مستقبل الفضاء"

أعلنت وكالة الفضاء السعودية عن بدء إنشاء مشروع "مركز مستقبل الفضاء" الذي سيكون الأول من نوعه، لدعم نمو مجالات الفضاء الاقتصادية والبحثية والابتكارية.

ووقعت الوكالة اتفاقية بهذا الشأن مع "المنتدى الاقتصادي العالمي" خلال الاجتماع الخاص للمنتدى، الذي تستضيفه العاصمة الرياض، بحسب بيان.

وتسعى الوكالة إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال اقتصاد الفضاء العالمي، كما سيتيح المركز الوصول إلى مجتمع الثورة الصناعية الرابعة.

وسيعمل المركز على تحقيق العديد من الأهداف في مقدمتها إرساء منصة عالمية لتعظيم القيمة الاقتصادية والبيئية من قطاع الفضاء، وتطوير أفضل الممارسات والسياسات التنظيمية والتشريعية، إضافةً إلى تحفيز الابتكار التقني.

وبحسب البيان، سيعمل "مركز مستقبل الفضاء" مع "مركز الثورة الصناعية الرابعة" القائم في المملكة "C4IR" لتعزيز رؤية المملكة 2030، والتي تمثل خارطة طريق للتنويع الاقتصادي، وبناء مستقبل مميز على الأصعدة كافة، إلى جانب رفع جودة الحياة.