الأكثر انسيابية في العالم.. غواصة كهربائية تبحر أسرع من الدلافين
كشفت شركة U-Boat Worx الهولندية النقاب عن غواصة مخصصة للإبحار الشخصي تنتقل بسرعة تفوق سرعة الدلافين بمعدل 4 عقد.
وتصل سرعة الغواصة الجديدة إلى 10 عقد (5 أمتار في الثانية)، وتوصف بأنها أكثر غواصات الاستخدام الشخصي انسيابية في العالم، وتتسع لحملة مؤلفة من 3 أشخاص.
وتقوم الشركة المصنعة ببناء هذا النوع من الغواصات الكهربائية للاستخدام الخاص منذ سنوات ولديها حاليا 6 نماذج للطرح في الأسواق، وفقا لما ذكرت صحيفة "الكونفيدينسيال" الإسبانية.
وحسب الشركة الهولندية، يحتوي التصميم الجديد للغواصة على تقنية تم تطويرها مع علماء معهد MARIN الهولندي للبحوث البحرية، المتخصصين في الديناميات الحسابية، التي ستسمح للسائحين بالإبحار تحت الماء بشكل أسرع حتى عمق 300 متر.
النسخة الجديدة من الغواصة التي تسمى Super Sub، لديها نظام دفع بأربعة مراوح بقوة 60 كيلو وات، وهي نسخة مطورة من غواصة أخرى للشركة تم تقديمها في عام 2021.
إضافة إلى ذلك، تؤكد الشركة أن شكل الغواصة الديناميكي الهوائي الجديد، يسمح لها بالإبحار أسرع بحوالي 7 عقدة من الغواصات الأكثر شيوعا.
وتمتلك الغواصة قدرة كبيرة على المناورة، ما يسمح بطفو أكثر راحة وغطس بمقدار 30 درجة، حسب الشركة المصنعة.
ويمكن للركاب الثلاثة الاستمتاع برؤية 360 درجة لأعماق المحيط بفضل الكرة الأمامية المصنوعة من مادة الاكريليك الشفافة تماما.
وتأتي الغواصة الجديدة بخصائص متطورة عن النموذج السابق، حيث تتمتع بقدرة على تخزين كمية من الأكسجين تكفي حتى 99 ساعة، وعمر بطارية يصل إلى حوالي 8 ساعات من الإبحار.
وتخطط الشركة لبدء اختبار النموذج الجديد، خلال ربيع العام المقبل، وتعتزم البدء في تسليم الوحدات الأولى قبل نهاية عام 2023.
ولم تفصح الشركة الهولندية في الوقت الحالي عن السعر النهائي الرسمي لطرح الغواصة في الأسواق.