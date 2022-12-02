الأكثر انسيابية في العالم.. غواصة كهربائية تبحر أسرع من الدلافين

النسخة الجديدة من الغواصة التي تسمى Super Sub، لديها نظام دفع بأربعة مراوح بقوة 60 كيلو وات، وهي نسخة مطورة من غواصة أخرى للشركة تم تقديمها في عام 2021.

إضافة إلى ذلك، تؤكد الشركة أن شكل الغواصة الديناميكي الهوائي الجديد، يسمح لها بالإبحار أسرع بحوالي 7 عقدة من الغواصات الأكثر شيوعا.

وتمتلك الغواصة قدرة كبيرة على المناورة، ما يسمح بطفو أكثر راحة وغطس بمقدار 30 درجة، حسب الشركة المصنعة.