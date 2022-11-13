كيف نقلت ساعة Watch D من هواوي الخدمات الطبية إلى مستوى آخر
تتميز ساعة هواوي Watch D الأحدث في سلسلتها للأجهزة القابلة للارتداء بأنها الساعة الأولى في العالم التي يمكنها قياس ومراقبة ضغط الدم لمرتديها عن طريق معصم اليد.
وتوفر الساعة الذكية ميزتين صحيتين هامتين يمثلان الأساس الذي صنعت من أجله هواوي ساعتها، وهما قياس ضغط الدم وتحليل تخطيط القلب ECG، في نقلة نوعية لهذه المزايا.
وتأتي ساعة HUAWEI WATCH D الذكية مزودة بمكونات معقدة لقياس ضغط الدم، مثل مضخة صغيرة ووسادة هوائية، في هيكل صغير الحجم للغاية.
ويلمع الزجاج المنحني بحافة 2.5D ويضيء مع كل لفة من المعصم ليتناغم مع الإطار المتين المصنوع من سبيكة الألومنيوم، ويأتي مع زرين مفيدين لمساعدتك على إنجاز مهامك.
تتميز HUAWEI WATCH D بهامش خطأ ضمن نطاق ±3 ميليمترات زئبقية، ويرجع الفضل في هذه الإمكانية إلى مستشعر الضغط عالي الدقة، وعناصر التحكم الدقيقة للإفادة بالضغط، ومقاومة الهواء الأقل.
وصُمم حزام الشد ذو الجزيئات الكبيرة، والوسادة الهوائية ذات التصميم المقوس المريح وعالي الكفاءة، والإبزيم على شكل فراشة، لضمان الثبات في أثناء النفخ وتحسين دقة قراءات ضغط الدم المرتجلة.
وتجعل خوارزمية ضغط الدم HUAWEI TruBP، التي تستند إلى نموذج تسلسلي وأنماط مختلفة لقياس ضغط الدم، والساعة حساسة وتلبي كل احتياجات الشخص الذي يرتديها.
وتتميز الساعة أيضاً باحتوائها على مساعد القياس الذكي، وتتيح إمكانية اكتشاف الوضع غير الطبيعي، ومجموعة من الإمكانات الأخرى عالية المستوى.
التذكيرات الذكية لضغط الدم
وتتيح الساعة الذكية وضع خطط قياس مخصصة سترسل الساعة بناءً عليها تذكيرات ضغط الدم في أوقات مجدولة، مثل وقت الاستيقاظ ووقت النوم، بحيث تظل مطلعًا على ضغط دمك بمجرد أن يتغير.
وتشمل مهام الفحص اليومي مجموعة كبيرة من المسائل المتعلقة بنمط الحياة، بما في ذلك ضغط الدم والتمارين والوزن، لتظل الحياة الصحية روتينًا تلقائيًا سلسًا.
ويُسهّل تطبيق الصحة من هواوي Huawei Health مشاركة البيانات الصحية بين أعضاء المجتمع الصحي، مثل تقارير ضغط الدم والقراءات غير الطبيعية، حيث يمكن الاعتناء بأفراد الأسرة بالشكل الأمثل.
تحليل تخطيط القلب
ويتميز تطبيق تخطيط القلب ECG بوحدة مستشعر عالية الأداء لتخطيط القلب، التي توفر قياسات أحادية السلك لتخطيط القلب، وتحليلاً في الوقت الفعلي.
وتقدم الساعة كذلك تذكيرات بشأن النظم الجيني والرجفان الأذيني والنبض الأذيني والبطيني المبكرين، بحيث يظل مستخدمها مطلعا على المخاطر الرئيسية المرتبطة بصحة القلب.
تقنية مراقبة معدل نبضات القلب
تستخدم تقنية مراقبة معدل نبضات القلب HUAWEI TruSeen 5.0+ ثمانية مستشعرات كهروضوئية منتشرة في تصميم حلقي، مع مجموعتين من مصادر الإضاءة؛ لتعزيز إمكانات مقاومة التداخل من خلال تجميع إشارات مختلفة.
وينحني هيكل الساعة الخلفي الياقوتي ذو التصميم المريح بمرونة حول المعصم، ويقلل أيضًا تداخل الضوء بدرجة كبيرة.
وتتبع الخوارزمية المُحدَّثة نبض القلب بدقة أكبر عبر معالجة عالية الدقة للإشارة، مع أقطاب كهربائية مطلية بالترسيب الفيزيائي للبخار6 لتوفير مقاس مريح يلتصق بالجلد لتحسين قراءات تخطيط القلب.
اكتشاف حرارة الجلد ومراقبة الضغط النفسي
بفضل مستشعر درجة الحرارة المدمج، تكتشف الساعة درجة حرارة الجلد، مما يتيح لك معرفة ما إذا تغيرت درجة حرارة الجلد على الفور.
وتتوفر مراقبة الضغط النفسي بين يديك لتتبع أي تجارب ومِحن يومية وإدارتها، مع تمارين التنفس المهدئة لمساعدتك على الشعور براحة البال.
نوم هانئ كل ليلة
تتعرف خوارزمية مراقبة النوم HUAWEI TruSleep 2.0 على حالات النوم الأساسية، بما في ذلك النوم العميق والنوم الخفيف ونوم حركة العين السريعة (REM) والقيلولة وأوقات الاستيقاظ.
وتوفر الساعة بتلك الخوارزميات درجات لجودة النوم ونصائح شخصية بشأن كيفية الحصول على أفضل راحة ممكنة في الليل.
مراقبة تشبع الدم بالأكسجين
تشبع الدم بالأكسجين SpO2 هو أحد المؤشرات الصحية الأساسية، ويمكن أن يؤدي انخفاض مستويات تشبع الدم بالأكسجين إلى الشعور بالإرهاق وفقدان الذاكرة وأعراض أخرى، أو حتى الإضرار بالصحة على المدى الطويل.
وتوفر HUAWEI WATCH D مراقبة تشبع الدم بالأكسجين، بحيث يمكنك تتبع مستويات الأكسجين في الدم باستمرار.
أوضاع التمارين
توفر الساعة أكثر من 70 وضعًا للتمارين الرياضية للاختيار من بينها، مثل الجري والتجديف ونط الحبل وقيادة الدراجة وغيرها.
وتتعرف الساعة على 6 تمارين شائعة وتأتي مزودة بميزة تحديد الموقع من خلال نظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية (GNSS) لتتبع المسارات الخارجية بدقة أكبر.