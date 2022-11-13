كيف نقلت ساعة Watch D من هواوي الخدمات الطبية إلى مستوى آخر

تتميز ساعة هواوي Watch D الأحدث في سلسلتها للأجهزة القابلة للارتداء بأنها الساعة الأولى في العالم التي يمكنها قياس ومراقبة ضغط الدم لمرتديها عن طريق معصم اليد.

وتوفر الساعة الذكية ميزتين صحيتين هامتين يمثلان الأساس الذي صنعت من أجله هواوي ساعتها، وهما قياس ضغط الدم وتحليل تخطيط القلب ECG، في نقلة نوعية لهذه المزايا.

وتأتي ساعة HUAWEI WATCH D الذكية مزودة بمكونات معقدة لقياس ضغط الدم، مثل مضخة صغيرة ووسادة هوائية، في هيكل صغير الحجم للغاية.

ويلمع الزجاج المنحني بحافة 2.5D ويضيء مع كل لفة من المعصم ليتناغم مع الإطار المتين المصنوع من سبيكة الألومنيوم، ويأتي مع زرين مفيدين لمساعدتك على إنجاز مهامك.

تتميز HUAWEI WATCH D بهامش خطأ ضمن نطاق ±3 ميليمترات زئبقية، ويرجع الفضل في هذه الإمكانية إلى مستشعر الضغط عالي الدقة، وعناصر التحكم الدقيقة للإفادة بالضغط، ومقاومة الهواء الأقل.

وصُمم حزام الشد ذو الجزيئات الكبيرة، والوسادة الهوائية ذات التصميم المقوس المريح وعالي الكفاءة، والإبزيم على شكل فراشة، لضمان الثبات في أثناء النفخ وتحسين دقة قراءات ضغط الدم المرتجلة.

وتجعل خوارزمية ضغط الدم HUAWEI TruBP‎، التي تستند إلى نموذج تسلسلي وأنماط مختلفة لقياس ضغط الدم، والساعة حساسة وتلبي كل احتياجات الشخص الذي يرتديها.

وتتميز الساعة أيضاً باحتوائها على مساعد القياس الذكي، وتتيح إمكانية اكتشاف الوضع غير الطبيعي، ومجموعة من الإمكانات الأخرى عالية المستوى.