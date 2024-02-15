استياء من "أبل فيجن برو".. والجميع يسارع لإرجاعها

عبر مهووسو التكنولوجيا عن ندمهم لشراء أجهزة "أبل فيجن برو" Apple Vision pro، في حين سارع آخرون لإرجاع المنتج قبل انقضاء الـ14 يوما؛ وهي مهلة الترجيع أو الاستبدال.

وأعرب كثيرون عن استيائهم من المنتج الذي انتظروه طويلا، والذي تصدر عناوين الصحف والمواقع، مشيرين إلى أن سعره لا يقدم قيمته.

وقال أحد النشطاء عبر إكس: "التكنولوجيا رائعة، لكن نظارات أبل الذكية الجديدة لا تحتاج لهذا المبلغ الضخم".

وأكد آخر أنه غير راض عن انعكاس شاشة جهاز ماك على النظارة، مؤكدا أنها لا تؤدي أي مهام احترافية أو استثنائية".