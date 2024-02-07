كيف تتخلص من الإعلانات والنوافذ المنبثقة في ويندوز؟

أضافت شركة مايكروسوفت إلى النظامين ميزات مزعجة مثل الإعلانات المدمجة.

ورغم أنه يمكنك تثبيت أداة تابعة لجهة خارجية لتعطيل هذه الإعلانات بنقرة واحدة، إلا أننا لا نوصي بذلك. فهذه الأدوات قد تبدو سريعة ومريحة، لكنها قد تؤثر على الخصوصية. بدلا من ذلك، من الأفضل أن تفعل هذا بنفسك من خلال أدوات تبديل بسيطة ضمن قائمة إعدادات ويندوز.

إيقاف تشغيل الإعلانات

لإيقاف تشغيل الإعلانات والنوافذ المنبثقة في نظام التشغيل ويندوز10، انتقل إلى الإعدادات ومن بعدها التخصيص، وقم بإلغاء تحديد خيار إظهار الاقتراحات أحيانًا في قائمة "Start".

أما في نظام التشغيل ويندوز11، فيُسمى هذا الإعداد عرض توصيات للنصائح والاختصارات والتطبيقات الجديدة والمزيد.

حظر النصائح والاقتراحات

للأسف، ليست شاشة القفل أفضل بكثير، فإذا قمت بتعيين شاشة القفل لعرض صورة ما، فسوف تقوم مايكروسوفت بملء الشاشة بالنص.

وفي بعض الأحيان، تكون هذه حقائق ممتعة حول الموقع الموجود في الصورة، وفي أحيان أخرى قد تكون نصائح لاستخدام جهازك، مثل التبديل إلى "إدج". ولإزالة هذه الاقتراحات ورؤية صورة فقط، توجه إلى الإعدادات ثم التخصيص وانتقل إلى "شاشة القفل" وقم بتبديل الخلفية من "Windows Spotlight" إلى صورة، ثم قم بإيقاف تشغيل الحصول على حقائق ونصائح ممتعة والمزيد من ويندوز وكورتانا على شاشة القفل لديك.