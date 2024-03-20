سباق لتطوير رقائق الدماغ.. وباحثون يتفوقون على إيلون ماسك

تحتدم المنافسة بين الجهات المطورة للرقائق التي تتيح التواصل بين الدماغ البشري والحواسيب، لكن يبدو أن ثمة باحثين تقدموا في هذ المجال على الملياردير إيلون ماسك، الذي كان أعلن سابقا زراعة شريحة في جسد بشري.

وتعد تكنولوجيا واجهة الدماغ والحاسوب جوهر أفلام الخيال العلمي، ولكن خارج هذا النطاق، يتم استخدام واجهة التواصل الحاسوبي مع الدماغ لمساعدة الأشخاص المصابين بالشلل ودراسة الأحلام والتحكم في الروبوتات.

ووأعلن ماسك وسط ضجة كبيرة، أن شركته للتكنولوجيا العصبية "نيورالينك" زرعت شريحة كمبيوتر في جسم الإنسان للمرة الأولى، وفي فبراير/شباط المنصرم، أعلن ماسك أن المريض أصبح قادرًا على التحكم بفأرة الكمبيوتر من خلال أفكاره.

وعلى الرغم من أن هدف "نيورالينك" نبيل من حيث الشكل، وهو مساعدة الأشخاص الذين لا يستطيعون التواصل والتفاعل مع البيئة، إلا أن المشروع أطلق على الفور أجراس الإنذار بشأن عوامل خطرة مثل خصوصية الدماغ، وخطر القرصنة وغيرها.

وقد حتّم هذا الأمر المزيد من المنافسة في السوق وعالم الابتكارات التكنولوجية.