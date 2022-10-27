"تسلا البحار".. قارب صديق للبيئة يحلق فوق الماء

ويمكن للقارب الإبحار بمعدل 2.5 ساعة بسرعة 22 عقدة (25 ميلاً في الساعة أو 40 كم/ساعة)، والوصول إلى سرعات أعلى تبلغ حوالي 30 عقدة (35 ميلاً في الساعة أو 55 كم / ساعة).

ورغم تلك السرعة، إلا أن التحكم بزوج الأجنحة المائية عبر الكمبيوتر، يمكّن القارب بسهولة من رفع جسم القارب بالكامل عن الماء وجعله أكثر توازنا وكفاءة أكثر عدة مرات من القوارب السريعة الكهربائية الأخرى.

وإلى جانب التوازن، يساعد تحليق القارب في الهواء في تخفيض استهلاكه للطاقة بنحو 80% عن القوارب التقليدية، كما أن شحنة واحدة لبطاريته كافية لإجراء رحلة ذهاب وعودة من مدينة ميامي (جنوب شرق ولاية فلوريدا) إلى بلدة كي بيسكاين.

ووفق التقرير، فإن القارب يمكن شحنه خلال بضع ساعات على ثلاث مراحل، أو أقل من ساعة حال استخدام الشحن السريع.

ولا يحتاج القارب لبطارية من النوع الكبير مثل السيارات الكهربائية، ويغني وجود محرك يعمل بالكهرباء عن الصيانة الدورية لمحرك الغاز والضوضاء والعوادم الناتجة عنه، كما أنه لا يصدر عن المحرك أية ضوضاء ما يجعله صديقا للحياة البحرية.

وكشف التقرير عن جوانب أخرى يتميز بها القارب لرفاهية الراكبين، مثل تزويده بمظلة مصنوعة من ألياف الكربون يمكنها توفير الظل لثمانية ركاب في المناطق المشمسة، كما يوفر مساحة مناسبة يمكن للراغبين في قضاء اليوم كله في الماء، القيام بعدة أنشطة فيها.

ويحتوي القارب على حوامل لمعدات إضافية مثل الرادار أو الكشافات أو هوائي VHF، مزود بخيارات إضاءة داخلية، إلى جانب ضوء أحمر خارجي للحفاظ على الرؤية الليلية للطاقم عند الإبحار بعد حلول الظلام.

وفيما يتعلق بالكابينة الأمامية، فإنها تتسع لشخصين بالغين وطفلين. وهناك مقصورة مغلقة بالداخل يمكن أن ينام فيها شخصان بالغان بسهولة، كما أنه مزود بمساحة يمكن تخصيصها أو تجهيزها لمرحاض بحري.

وبحسب موقع "electrek"، فإنه من المتوقع أن يظهر القارب لأول مرة في الولايات المتحدة في 5 يناير/ كانون الثاني 2023.