ضربة لمحاولة منافسة إيلون ماسك.. اليابان تفشل للمرة الثانية في إطلاق صاروخ "اتش 3"

وبعدئذ أعلن مركز القيادة فشل المهمة عندما استؤنف البث، مضيفًا: "تلقى الصاروخ أمرًا بالتدمير الذاتي لعدم إمكان نجاح المهمة".

وقالت وزيرة التعليم والعلوم اليابانية كيكو ناجاوكا في بيان إن الحكومة شكلت فريق عمل للتحقيق في عملية الإطلاق الفاشلة "المؤسفة للغاية".

وصاروخ "اتش 3" هو أول صاروخ للرفع المتوسط تصممه اليابان منذ ثلاثة عقود، وتم تقديمه كبديل أرخص من صاروخ سبيس إكس "فالكون 9" لإطلاق الأقمار الصناعية التجارية والحكومية.

وكان صاروخ "اتش 3" يحمل على متنه قمرا صناعيا متطورا للمراقبة قادرا على الكشف عن إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية.