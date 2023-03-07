ضربة لمحاولة منافسة إيلون ماسك.. اليابان تفشل للمرة الثانية في إطلاق صاروخ "اتش 3"
فشلت عملية إطلاق صاروخ ياباني من الجيل الجديد "اتش 3" الثلاثاء؛ ما دفع وكالة الفضاء اليابانية إلى إصدار أمر بتدميره ذاتيًّا بعدما توصّلت إلى أنّ المهمة ستفشل، مما يمثل ضربة لجهود طوكيو الرامية إلى خفض تكلفة الوصول إلى الفضاء ومنافسة شركة سبيس إكس المملوكة لرجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك.
ويشكّل فشل إطلاق الصاروخ كذلك ضربة لوكالة الفضاء اليابانية (جاكسا)، بعد محاولة فاشلة أولى لإطلاقه خلال الشهر الفائت.
إلا أنّ عملية الإطلاق الثلاثاء بدا أنها ستنجح لأنّ الصاروخ تمكّن من الإقلاع الساعة الـ10:37 صباحًا، الـ(01:37 بتوقيت غرينتش) من مركز تانيغاشيما الفضائي في جنوب غرب اليابان.
ومع أنّ المرحلة الأولى من انفصال الصاروخ عن قاعدته سارت كما كان متوقعًا، بدأت تظهر مؤشرات على وجود مشكلة ما.
وقال معلّقون في بث مباشر أطلقته الوكالة اليابانية لعملية الإقلاع: "يبدو أنّ سرعة الصاروخ تنخفض"، ثم أعلن مركز القيادة "عدم تأكيد سير المرحلة الثانية المتمثلة في تشغيل محركات الصاروخ بنجاح".
ثم أوقِف البث المباشر لفترة وجيزة، مع إطلاق رسالة تقول: "نتحقق من الوضع الحالي. الرجاء الانتظار".
وبعدئذ أعلن مركز القيادة فشل المهمة عندما استؤنف البث، مضيفًا: "تلقى الصاروخ أمرًا بالتدمير الذاتي لعدم إمكان نجاح المهمة".
وقالت وزيرة التعليم والعلوم اليابانية كيكو ناجاوكا في بيان إن الحكومة شكلت فريق عمل للتحقيق في عملية الإطلاق الفاشلة "المؤسفة للغاية".
وصاروخ "اتش 3" هو أول صاروخ للرفع المتوسط تصممه اليابان منذ ثلاثة عقود، وتم تقديمه كبديل أرخص من صاروخ سبيس إكس "فالكون 9" لإطلاق الأقمار الصناعية التجارية والحكومية.
وكان صاروخ "اتش 3" يحمل على متنه قمرا صناعيا متطورا للمراقبة قادرا على الكشف عن إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية.