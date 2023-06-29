السعودية تطلق "السكوتر الكهربائي" رسمياً في الحج

أطلقت الهيئة العامة للنقل بالمملكة العربية السعودية أول رحلة للسكوتر الكهربائي بين محطة "كدانة" بمشعر منى ومحطة "باب علي" المؤدية للمسجد الحرام.

وأشرف صالح الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل على الرحلة الأولى للسكوتر الكهربائي، حيث تواجد خلال ذلك الحدث.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، وفرت الهيئة 1000 سكوتر كهربائي للحجاج في حج 1444هـ؛ بعد تجربته العام الماضي، لتسهيل تنقلهم وتوفير خيارات نقل متعددة.

وتهدف الخدمة إلى تحسين تجربة الحجاج، وتسهيل تنقلهم أثناء تأدية الحج وتقليص مدة التنقل خلال تحركهم،كما جرى تخصيص مسارات محددة معزولة عن حركة المشاة المركبات لتسهيل استخدامها والحفاظ على سلامة الحجاج.

ويتكون مسار الخدمة من حارتين ذهاباً وإياباً، ويبلغ طوله (2 كم) تبدأ من محطة كدانة حتى نفق محبس الجن، المؤدي إلى محطة باب علي بالمسجد الحرام.

ووفرت الهيئة فريقاً متخصصاً لهذه الخدمة لتوعية الحجاج بالطرق الصحيحة للاستفادة منها،كما تعمل الهيئة بشكل مستمر على تطويرها وتحسينها ووضع الاشتراطات اللازمة لها.