محمد بن راشد يجري أول اتصال مرئي مع النيادي من محطة الفضاء الدولية (فيديو)

أجرى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الثلاثاء، أول اتصال مرئي مع رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي المتواجد في محطة الفضاء الدولية.

وتوجه النيادي بالشكر للشيخ محمد بن راشد على دعمه المستمر، موجها التحية للشعب الإماراتي والعربي كافة.