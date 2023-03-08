محمد بن راشد يجري أول اتصال مرئي مع النيادي من محطة الفضاء الدولية (فيديو)
أجرى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الثلاثاء، أول اتصال مرئي مع رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي المتواجد في محطة الفضاء الدولية.
وتوجه النيادي بالشكر للشيخ محمد بن راشد على دعمه المستمر، موجها التحية للشعب الإماراتي والعربي كافة.
وقال النيادي إن لديه جدولا مزدحما بالأبحاث خلال الأيام القادمة، في الوقت الذي يستعد فيه طاقم "crew-5" المتواجد مع طاقم النيادي لمغادرة محطة الفضاء الدولية وتسليم المهام كافة لطاقم "crew-6".
وقال الشيخ محمد بن راشد موجها كلمات الدعم للنيادي "الحمدلله على سلامتك سلطان ووصولك لمحطة الفضاء الدولية .. شباب دولة الإمارات والشباب العربي يتابعونك ويتمنون لك التوفيق في مهمتك .. مبروك والله يحفظك".
وفور وصوله لمحطة الفضاء الدولية بعث رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي رسالة، موجهاً الشكر فيها لكل الداعمين له، مؤكداً أن مهمته الفضائية هي لخدمة البشرية جمعاء.
وقال النيادي: "شكراً جزيلاً لكل مَن وقف معنا.. الحمد لله وصلنا لمحطة الفضاء الدولية.. شكرا لأمي وأبي وعائلتي.. شكراً لقيادتنا الرشيدة التي أولتنا الثقة.. اللهم لك الحمد".
وأضاف: "الإمارات تخطو خطوات جبارة.. وإن شاء الله تتلوها خطوات جبارة في المستقبل، وهذا كله بفضل القيادة الرشيدة ونظرتها والتعاون الدولي الذي تتبعه دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا الإطار".
وتابع: "الفضاء مجال واسع مرحب بالتعاون الدولي، وشراكتنا في مهمة طويلة الأمد فيها منفعة للبشرية والإنسانية، والأبحاث العلمية التي سنجريها سترجع بالمنفعة للجميع".