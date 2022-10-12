أبرز مزايا نظارة "ميتا كويست برو" الجديدة‎‎

كشفت شركة ميتا عن نظارتها الذكية للواقع المختلط "ميتا كويست برو"، وذلك خلال فعاليات مؤتمرها السنوي "Connect 2022" لتكون النظارة الجديدة الإصدار الأول من عائلة نظارات رائدة فائقة الإمكانيات وكذلك باهظة الثمن.

تأتي نظارة "Meta Quest Pro" بمعالج جديد كليا وهو سناب دراجون "XR2+" وهو من تصنيع وتصميم شركة كوالكوم.

كما أنها تقدم تصميما مختلفا تماما عن نظارة "كويست 2" من العام الماضي، فالنظارة الجديدة تأتي بتصميم جديد يحمل عدسات مضغوطة أقل سمكا من قبل بنسبة 40%، كما أنها مصممة لتحقق التوازن على رأس المستخدم عند ارتدائها، مما يعطي إحساسا بالراحة خلال استخدامها.

وأشارت "ميتا" إلى أن المعالج الجديد يقدم قوة في المعالجة أعلى بنسبة 50% من الجيل الماضي سناب دراجون XR2.

وتحمل النظارة الجديدة ذاكرة عشوائية 12 جيجابايت، و256 جيجابايت من الذاكرة الداخلية، وتحمل شاشتين من نوع LCD ودقة 1800*1920 بيكسل للشاشة الواحدة.

الشاشات في النظارة الجديدة ستقدم مستوى تباين للإضاءة 75%، مع زيادة معدل توزيع البيكسلات في الدرجة الواحدة في مجال الرؤية بمعدل 10%.

النظارة الجديدة تأتي بنظام مطور من مستشعرات التقاط حركات الوجه والعينين بدقة فائقة ومصممة لتتيح لمرتديها مساحة من رؤية العالم من حوله خارج النظارة، وذلك يسمح له بالتواصل مع المحيطين به في العالم الحقيقي بحرية أكبر.

ويقدم نظام تتبع حركات العين والوجه فوائد مختلفة لتجربة المستخدم مع نظارة "ميتا كويست برو"، حيث إنه يتيح التأكد من أن المستخدم يرتدي النظارة بشكل محكم على وجهه، مما يعطي النظارة مؤشرا واضحا بأن حركة عين المستخدم دقيقة.

ويتيح ذلك إمكانية توجيه قدرات النظارة على المعالجة نحو اتجاه تركيز عيني المستخدم، لتعطي مستوى دقة أعلى في العرض، مع توفير عمر البطارية، المثبتة في الجانب الخلفي من النظارة، والتي تقع خلف رأس المستخدم.

إلى جانب ذلك، فإن النظام الجديد سيكون قادرا على تقديم تتبع دقيق لحركة العين والوجه وكافة مكوناته، مما يجعل من السهل على "أفاتار" المستخدم أن يقلد ويعبر عن كافة ما يقوم به وجه المستخدم داخل النظارة، مما يجعل التفاعل بينه وبين الآخرين في "الميتافيرس" أكثر فاعلية.

وأضافت "ميتا" ميزة متعلقة بالواقع المختلط "Mixed Reality" وهي تعتمد على استخدام مجموعة مستشعرات تصوير على الهيكل الخارجي للنظارة، تسمح بقراءة وتحليل كافة مكونات العالم الحقيقي وعناصره وتحليل أبعاده بشكل تفصيلي.

ويسمح ذلك للمستخدم بالاستمتاع بتجربة يمكنه من خلالها الدمج بين العالمين، الواقعي والافتراضي، فيمكن مثلا وضع إطار رقمي للصور على حائط المستخدم الحقيقي داخل غرفته على أرض الواقع.

إلى جانب النظارة، طورت "ميتا" ذراعي التحكم، حيث حصلت نظارة "ميتا كويست برو" على ذراعين جديدين للتحكم والتفاعل مع المحتوى، وكل منهما مزود بمستشعرات للتصوير بحيث يمكن تتبع حركتهما بدقة فائقة، وذلك بدلا من الاعتماد على إضاءات من نوع "LED" لتتمكن النظارة من تحديد حركة يدي المستخدم، كما تم التخلي عن تشغيلهما ببطاريات من نوع "AA" وتم استبدالها ببطاريات قابل للشحن عبر منصة الشحن المرافقة للنظارة.

ومن أبرز سلبيات النظارة الجديدة أن بطارياتها تعمل لمدة تتراوح من ساعة إلى ساعتين، بدلا من ساعتين إلى 3 ساعات مع نظارة "كويست 2"، كما أن أذرع "ميتا كويست برو" تقدم مدة تشغيل أقل من أذرع النظارة القديمة.

تباع النظارة مقابل 1499 دولارا، وستتوفر عبر متجر "ميتا ستور"، وكذلك من خلال بعض المتاجر في الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وفرنسا.