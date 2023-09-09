طال انتظارها.. "مايكروسوفت" تتيح ميزة جديدة لبرنامج الرسام

لإزالة خلفية الصور بضغطة زر، أتاحت شركة "مايكروسوفت" للمستخدمين تحديثا تجريبيا جديدا لبرنامج الرسام Microsoft Paint.

وأفادت "مايكروسوفت" عبر مدونتها الرسمية أنه بات التحديث الجديد للبرنامج متاحا لمستخدمي النسخة التجريبية من ويندوز عبر قناتي "كاناري" و"ديف".

وإلى جانب التحديث الجديد، أتاحت الشركة العملاقة "مايكروسوفت" خيار إزالة الخلفيات من الصور بسهولة، سواء بأكملها أو جزء محدد منها فقط، حيث لا تتطلب الميزة الجديدة أي مهارات خاصة من المستخدم أو خبرة سابقة في تصميم الرسوميات.

يذكر أن الميزات الجديدة في البرنامج مقتصرة فقط على ويندوز 11 حاليا، وقد يتطلب بعضها مواصفات خاصة في عتاد الحاسوب، وخاصة تلك المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.