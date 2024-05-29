تويوتا تكشف عن محركات جديدة للسيارات تعمل بالوقود الأخضر

كشفت شركة تويوتا خلال عرض استمر 3 ساعات في طوكيو عن محركات جديدة صغيرة الحجم تعمل بالوقود الأخضر مثل الهيدروجين والإيثانول الحيوي.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، كوجي ساتو، إن "المحركات تم تحسينها لتناسب عصر الكهرباء"، على أمل المساعدة في دفع العالم إلى الحياد الكربوني".

وتخطط الشركة، بحسب "أسوشيتد برس"، إلى أن تجعل تلك المحركات مقترنة بالمركبات الكهربائية التي تعمل عبر البطارية.