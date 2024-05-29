تويوتا تكشف عن محركات جديدة للسيارات تعمل بالوقود الأخضر
كشفت شركة تويوتا خلال عرض استمر 3 ساعات في طوكيو عن محركات جديدة صغيرة الحجم تعمل بالوقود الأخضر مثل الهيدروجين والإيثانول الحيوي.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة، كوجي ساتو، إن "المحركات تم تحسينها لتناسب عصر الكهرباء"، على أمل المساعدة في دفع العالم إلى الحياد الكربوني".
وتخطط الشركة، بحسب "أسوشيتد برس"، إلى أن تجعل تلك المحركات مقترنة بالمركبات الكهربائية التي تعمل عبر البطارية.
وانضم الحليفان المحليان "سوبارو" و"مازدا"، إلى عرض تويوتا الذي تم وصفه بأنه "ورشة عمل متعددة المسارات".
وقال ساتو: "تريد كل شركة الفوز، ولكن يمكننا أن نكون أسرع إذا عملنا معاً".
يذكر أن محركات "سوبارو" و"مازدا" صديقة للبيئة مصممة لتلبية معايير الانبعاثات الصارمة القادمة.
وتمتلك تويوتا بالفعل سيارة هجينة بمحرك يعمل عبر الاحتراق الداخلي للوقود الأحفوري التقليدي ومحرك آخر كهربائي، إذ يقوم بالتبديل بين الاثنين لتوفير استهلاك الطاقة.