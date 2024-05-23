طرق مبتكرة للاستفادة من جهاز "آيباد" القديم.. ما هي؟
تعمل شركة "أبل"، من خلال تصميم جهاز iPad، على تحسين تجربة الجهاز اللوحي إلى المستوى التالي، ومع الإصدارات الجديدة في كل عام تقريبًا، قد لا تكون ترقية جهاز iPad القديم واستبداله أمرًا سهلاً، لكن قد يتساءل المستخدم فيما إذا كان يستحق الطراز القديم الاحتفاظ به أو إعادة استخدامه.
جرى إطلاق iPad Pro 2024 وiPad Air 6 الجديد قبل أسبوعين فقط؛ ما يعني أن الكثير من الأشخاص سيتساءلون قريبًا عما يجب فعله بأجهزتهم اللوحية القديمة.
وكشفت بعض البيانات الجديدة عما يفعله معظم مالكي أجهزة iPad في هذا الموقف، لكن المثير للدهشة أن الغالبية العظمى منهم يتمسكون بأجهزة iPad الخاصة بهم.
سلوك المستخدمين
يكشف تقرير جديد يتتبع سلوك مشتري iPad المتكررين خلال الاثني عشر شهرًا الماضية أن 67% من مالكي iPad احتفظوا بأجهزتهم اللوحية القديمة بدلاً من المتاجرة بها، ومن بين هذه المجموعة، وجد التقرير أن 31% أعطوا جهاز iPad القديم الخاص بهم إلى صديق أو أحد أفراد العائلة.
وسلط ذلك، الضوء على طول عمر أجهزة أبل اللوحية وإمكانية إعادة استخدامها، وهذا أيضًا يختلف تمامًا عن مالكي آيفون، ففي نفس الفترة، أعطى 11% فقط من مالكي آيفون هواتفهم القديمة لعائلاتهم أو أصدقائهم.
والفرق الكبير الآخر بين مالكي iPad وآيفون هو عدد الأشخاص الذين يستبدلون أجهزتهم القديمة عند تقديم أبل أجهزة جديدة بالنسبة لمالكي iPad، حيث تبلغ نسبة أولئك الذين يستبدلون أجهزة iPad نحو 6%، مقارنة بـ 42% لمالكي آيفون.
وفي حين أن معظم مالكي أجهزة iPad إما احتفظوا بأجهزتهم اللوحية أو تعاملوا معها على أنها مجرد شيء عادي، فقد اضطرت نسبة كبيرة تبلغ 23٪ أيضًا إلى الترقية لأن أجهزة iPad الخاصة بهم إما فقدت أو سُرقت أو تحطمت.
وهذه مفاجأة؛ نظرًا لأن الرقم المعادل لأصحاب آيفون هو 6% فقط، لكن أجهزة iPad تحتوي على المزيد من مساحة الشاشة التي يمكن أن تتشقق أو تنكسر عن طريق الخطأ.
الاستفادة من جهاز iPad القديم
ستصبح أجهزة iPad القديمة ببساطة أجهزة تلفزيون للسفر أو أجهزة ألعاب أو قارئات إلكترونية، كذلك كان أحد الخيارات هو تحويل جهاز iPad إلى إطار صورة رقمي، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال التلاعب بإعداداته واستخدام تطبيق الصور.
وبحال كان المستخدم يرغب بالاستمرار في استخدام جهاز iPad القديم، فمن المهم أن يراقب التحديثات الأمنية المهمة، حيث لا تزال "أبل" تقوم أحيانًا بإصدار تصحيحات للأجهزة التي يقترب عمرها من عقد من الزمن.
كذلك هناك خيار شائع آخر، وهو تحويل iPad القديم إلى كتاب وصفات رقمي مع إضافة Facetime لمطبخك.
ويمكنك تحويله أيضًا إلى كاميرا مراقبة أو استخدامه كشاشة ثانية عبر استخدام اتصال "واي فاي" وميزة Air Display من أبل، أو إعادة استخدامه كجهاز تحكم للمنزل الذكي أو كمفتاح إضاءة، ومنظم حرارة، ولوحة أمان، وجهاز تحكم عن بعد للتلفزيون.
ومع توفر الكثير من الألعاب لجهاز iPad، يمكن للأطفال استخدام الجهاز الذي لن تستخدمه بعد الآن، ليس هذا فحسب، فبعض خدمات البث تقدم محتوى مناسبًا للأطفال لإبقاء أطفالك منشغلين بالمحتوى التعليمي والممتع.
كما يمكن أن يكون بث حياة جديدة في جهاز iPad القديم الخاص بك أمرًا بسيطًا مثل تحويله إلى منبه أنيق على منضدة النوم.