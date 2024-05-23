طرق مبتكرة للاستفادة من جهاز "آيباد" القديم.. ما هي؟

سلوك المستخدمين

يكشف تقرير جديد يتتبع سلوك مشتري iPad المتكررين خلال الاثني عشر شهرًا الماضية أن 67% من مالكي iPad احتفظوا بأجهزتهم اللوحية القديمة بدلاً من المتاجرة بها، ومن بين هذه المجموعة، وجد التقرير أن 31% أعطوا جهاز iPad القديم الخاص بهم إلى صديق أو أحد أفراد العائلة.

وسلط ذلك، الضوء على طول عمر أجهزة أبل اللوحية وإمكانية إعادة استخدامها، وهذا أيضًا يختلف تمامًا عن مالكي آيفون، ففي نفس الفترة، أعطى 11% فقط من مالكي آيفون هواتفهم القديمة لعائلاتهم أو أصدقائهم.

والفرق الكبير الآخر بين مالكي iPad وآيفون هو عدد الأشخاص الذين يستبدلون أجهزتهم القديمة عند تقديم أبل أجهزة جديدة بالنسبة لمالكي iPad، حيث تبلغ نسبة أولئك الذين يستبدلون أجهزة iPad نحو 6%، مقارنة بـ 42% لمالكي آيفون.

وفي حين أن معظم مالكي أجهزة iPad إما احتفظوا بأجهزتهم اللوحية أو تعاملوا معها على أنها مجرد شيء عادي، فقد اضطرت نسبة كبيرة تبلغ 23٪ أيضًا إلى الترقية لأن أجهزة iPad الخاصة بهم إما فقدت أو سُرقت أو تحطمت.

وهذه مفاجأة؛ نظرًا لأن الرقم المعادل لأصحاب آيفون هو 6% فقط، لكن أجهزة iPad تحتوي على المزيد من مساحة الشاشة التي يمكن أن تتشقق أو تنكسر عن طريق الخطأ.

الاستفادة من جهاز iPad القديم

ستصبح أجهزة iPad القديمة ببساطة أجهزة تلفزيون للسفر أو أجهزة ألعاب أو قارئات إلكترونية، كذلك كان أحد الخيارات هو تحويل جهاز iPad إلى إطار صورة رقمي، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال التلاعب بإعداداته واستخدام تطبيق الصور.

وبحال كان المستخدم يرغب بالاستمرار في استخدام جهاز iPad القديم، فمن المهم أن يراقب التحديثات الأمنية المهمة، حيث لا تزال "أبل" تقوم أحيانًا بإصدار تصحيحات للأجهزة التي يقترب عمرها من عقد من الزمن.