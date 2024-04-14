لتحمي أطفالك.. إليك أفضل تطبيقات الرقابة الأبوية لعام 2024
أصبح الحفاظ على أمان أطفالك عبر الإنترنت أصعب من أي وقت مضى، خاصة وأن الأطفال والمراهقين باتوا يقضون قدرًا كبيرًا من وقتهم متنقلين بين صفحات الإنترنت المفتوحة أمامهم.
من هنا، يبحث الأهل عن أفضل السبل للحفاظ على أمان صغارهم عبر الإنترنت من خلال تتبع عاداتهم واتصالاتهم وموقعهم عبر تنزيل تطبيق الرقابة الأبوية على هواتفهم الذكية والأجهزة اللوحية.
لذلك، نقدم لك في ما يلي أفضل تطبيقات الرقابة الأبوية كي تحمي أطفالك عبرها من مخاطر الانترنت.
تطبيق Kaspersky Safe Kids
بسبب سهولة تثبيته وإعداده، إلى جانب قدرته على التكامل مع خدمات الأمان الأخرى من كاسبرسكي، يعد هذا التطبيق من بين أفضل التطبيقات حين يتعلق الأمر بالرقابة الأبوية.
ويقدم Kaspersky Safe Kids إمكانات مفصلة لتتبع وتحديد الموقع الجغرافي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، كما يمكنه منع مواقع الويب غير المناسبة من الظهور في نتائج البحث على أنظمة Android وiOS وWindows، ويمكنه أيضًا حظر أو تقييد استخدام التطبيق وفقًا للقيود العمرية بناءً على التصنيفات العامة المناسبة للعمر. هذا ويمكن إيقاف تشغيل مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي أو تشغيلها حسب رغبة الأهل.
تطبيق Qustodio بريميوم
من السهل استخدام Qustodio Premium Basic (المعروف سابقًا باسم Premium Small)لأنه يتمتع بمجموعة من الميزات القوية بشكل عام، بما في ذلك تحديد الموقع الجغرافي، تصفية الويب وحظر الألعاب والتطبيقات الخطرة على الأولاد. وإذا أردتم تحديد وقت الشاشة والجدولة الزمنية المقيدة، فهذا الأمر ممكن، علماً أنه لا يوجد تتبع خاص بوسائل التواصل الاجتماعي.
تطبيق Mobicip Premium
إذا اخترت هذا التطبيق لمراقبة نشاط أطفالك عبر الإنترنت، ستلاحظ بعد إنشائك حساباً وإعدادك جهاز الطفل أنه لديك خيار "مراقبة وإدارة" الجهاز. كذلك ستجد أن مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي وإدارة وقت الشاشة ومراقبته، وإمكانات حظر التطبيقات ومراقبة محتوى موقع الويب وإدارته وتتبع الموقع ميزات قوية، جميعها أيضًا متوفرة، إلا أن التطبيق لا يقدم ميزة تحديد الموقع الجغرافي.
تطبيق Net Nanny
يتميز هذا التطبيق بتصميم واجهة مستخدم مناسب للعائلة وجذاب بصريًا، ويضم رسومًا كاريكاتورية للآباء. ويوفر هذا التطبيق وظائف تصفية الويب وتخصيص وقت الشاشة وإدارة التطبيقات وحالة الجهاز
OurPact Premium+
تتضمن إمكانيات هذا التطبيق تحديد الموقع الجغرافي ووقت دخول طفلك للإنترنت وخروجه منه، كما أنه يقدم ميزة Screen Time القابلة للتخصيص لتناسب جدول أطفالك. وبمكن لهذا التطبيق أيضًا حظر إرسال الرسائل النصية عبر أجهزة Android وiOS، كما يمكنه حظر متصفحات Chrome وSafari. يتوفر OurPact Premium+ لأجهزة Android وiOS .