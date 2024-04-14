لتحمي أطفالك.. إليك أفضل تطبيقات الرقابة الأبوية لعام 2024

أصبح الحفاظ على أمان أطفالك عبر الإنترنت أصعب من أي وقت مضى، خاصة وأن الأطفال والمراهقين باتوا يقضون قدرًا كبيرًا من وقتهم متنقلين بين صفحات الإنترنت المفتوحة أمامهم.

من هنا، يبحث الأهل عن أفضل السبل للحفاظ على أمان صغارهم عبر الإنترنت من خلال تتبع عاداتهم واتصالاتهم وموقعهم عبر تنزيل تطبيق الرقابة الأبوية على هواتفهم الذكية والأجهزة اللوحية.

لذلك، نقدم لك في ما يلي أفضل تطبيقات الرقابة الأبوية كي تحمي أطفالك عبرها من مخاطر الانترنت.

تطبيق Kaspersky Safe Kids

بسبب سهولة تثبيته وإعداده، إلى جانب قدرته على التكامل مع خدمات الأمان الأخرى من كاسبرسكي، يعد هذا التطبيق من بين أفضل التطبيقات حين يتعلق الأمر بالرقابة الأبوية.

ويقدم Kaspersky Safe Kids إمكانات مفصلة لتتبع وتحديد الموقع الجغرافي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، كما يمكنه منع مواقع الويب غير المناسبة من الظهور في نتائج البحث على أنظمة Android وiOS وWindows، ويمكنه أيضًا حظر أو تقييد استخدام التطبيق وفقًا للقيود العمرية بناءً على التصنيفات العامة المناسبة للعمر. هذا ويمكن إيقاف تشغيل مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي أو تشغيلها حسب رغبة الأهل.