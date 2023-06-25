الجيش الياباني يدرس اعتماد "ستارلينك" من إيلون ماسك

واستدركت أن استخدام تقنية ستارلينك التي تُقدِّمها شركة سبيس إكس، سيضيف مجموعة من الأقمار الصناعية في المدار الأرضي المنخفض.

وقالت الصحيفة، إن قوات الدفاع الذاتي اليابانية، تختبر نظام ستارلينك منذ آذار/ مارس، إذْ تم نشر النظام في عشَرة مواقع تقريبًا ويجري التدريب عليه.

يُذكر أن أوكرانيا تنشر تكنولوجيا ستارلينك في ساحة القتال، بينما تحاول روسيا حجب استخدامها في المنطقة. وقال ماسك في أكتوبر/ تشرين الأول، إن سبيس إكس، لا يمكن أن تتحمَّل تمويل استخدام ستارلينك في أوكرانيا إلى أجل غير مسمى.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية هذا الشهر، إنها تعاقدت على تقديم خدمات ستارلينك هناك.