مايكروسوفت تعتزم تزويد G42 الإماراتية برقائق وتكنولوجيا ذكاء اصطناعي

قال رئيس مايكروسوفت براد سميث، اليوم الخميس، إن الصفقة "رفيعة المستوى"، التي أبرمتها شركته مع شركة الذكاء الاصطناعي الإماراتية "جي42" قد تتضمن في النهاية نقل رقائق وأدوات متطورة.

وشركة (G42) القابضة، هي شركة متخصصة في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، تأسست في العاصمة الإماراتية أبوظبي، ووقعت معها مايكروسوفت في 16 أبريل/ نيسان اتفاقية تستثمر بموجبها 1.5 مليار دولار.

وتهدف الاتفاقية لإدخال أحدث تقنيات مايكروسوفت في مجال الذكاء الاصطناعي ومبادرات تطوير المهارات إلى دولة الإمارات ودول العالم.

ونقلت وكالة "رويترز" عن سميث قوله إن "اتفاق المبيعات، الذي يتم نشر الكثير من تفاصيله لأول مرة، يمكن أن يتقدم إلى المرحلة الثانية"، لافتاً إلى عدم وجود جدول زمني محدد لهذه المرحلة.

وأضاف أن "المرحلة الثانية تنطوي على تصدير المكونات المهمة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي مثل أوزان النماذج، وهي درة تاج أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تحدد مدى قوتها".

وأردف: "في الأساس، ما نركز عليه هو محاولة ضمان قدرة التكنولوجيا الأمريكية على التحرك حول العالم بسلامة وأمان".