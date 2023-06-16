إيلون ماسك يكشف الموعد المتوقع لأول عملية زرع رقاقة في دماغ بشري

كشف الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مؤسس شركة "نيورالينك" للرقائق الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، أنه من المتوقع أن يتم البدء في إجراء أول عملية زرع رقاقة في دماغ بشري هذا العام.

وذكر في كلمة له، خلال "مؤتمر فيفاتيك للتكنولوجيا" في فرنسا، أن زرع الرقاقة سيكون في دماغ مريض مصاب بشلل نصفي أو مصاب بشلل كامل.

وقال: "يبدو أن أول حالة ستكون في وقت لاحق من هذا العام"، دون أن يحدد موعد إجراء تلك العملية.

وحصلت "نيورالينك"، الشهر الماضي، لأول مرة، على تصريح من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لإجراء أول تجربة سريرية على البشر.

وأكدت الشركة أن لديها حاليًا أكثر من 20 وحدة من أحدث جيل من الغرسات التي اجتازت علامات 5 سنوات من الشيخوخة المتسارعة، ولا تزال مستمرة.