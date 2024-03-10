قبل شراء الهاتف القابل للطي.. نصائح مهمة يجب الاطلاع عليها
أصبحت الهواتف الذكية القابلة للطي تلقى رواجا وتفضيلا لكثير من المستخدمين، إلا أن اختيار أحد هذه الأنواع من الهواتف يتطلب معرفة وتحديد عدة عوامل؛ لأن هذه الأجهزة مخصصة لأولئك الذين يريدون هاتفًا عاديا يمكن وضعه في الجيب بسهولة، لكن يمكن تحويله إلى شاشة لوحية ذكية صغيرة.
والهواتف القابلة للطي ليست جديدة، لكن كان من الصعب التوصية بشرائها في الماضي لعدة أسباب: أولها أن أسعارها كانت مرتفعة، ووظائفها البرمجية محدودة، وبنيتها هشة، وكل ذلك قلل في البداية من جاذبيتها.
لكن هذا الأمر بدأ يتغير منذ العام الماضي، عندما حققت الهواتف القابلة للطي، التي يمكنها العمل كجهاز لوحي أيضًا، قفزات كبيرة في التصميم، وتعدد الاستخدامات والخيارات، وحتى في السعر، في حين من المرجح أن تستمر بالتحسن في السنوات اللاحقة.
وأصبحت الشاشات الخارجية الأكبر حجمًا في الهواتف القابلة للطي تتيح استخدام التطبيقات فعليًا من دون فتح الهاتف، بدلاً من مجرد التحقق فقط من الإشعارات، وبذلك يمكن الاستفادة من الشاشات الخارجية والداخلية للهاتف.
ورغم تلك التحسينات التي دخلت على هذه الأجهزة، إلا أن الخبراء يوصون بالتفكير مليًا قبل شراء أحد هذه الأنواع من الهواتف، وحددوا معايير لذلك.
ما هي ميزانيتك؟
السؤال الأكثر أهمية الذي يجب طرحه قبل شراء هذا النوع من الهواتف، يتمحور حول المبلغ الذي بالإمكان إنفاقه على الهواتف القابلة للطي، ورغم أنها ليست باهظة الثمن، كما كانت عند ظهورها منذ ثلاث سنوات، إلا أنها لا تزال أغلى بكثير من معظم الهواتف العادية.
لكن هناك بعض الدلائل على أن أسعار هذا النوع من الهواتف قد تستمر في الانخفاض مستقبلا، إذ يوصي الخبراء بمراقبة الخصومات وصفقات التبادل لجعل الأسعار الحالية أكثر قبولًا.
هل أنت من محبي أندرويد؟
يواجه مستخدمو هواتف آيفون مشكلة حقيقية في اقتناء هاتف قابل للطي، ورغم انتشار الشائعات حول عزم الشركة تصنيع هاتف آيفون قابل للطي، لكن لا يزال من غير الواضح متى ستُطلق هذا الهاتف.
وتشير التقارير إلى أن أبل تعمل على نموذجين أوليين على الأقل من طراز الهاتف القابل للطي، فيما يبدو أن هاتف iPhone القابل للطي لا يزال بعيد المنال، يعني ذلك أن من يريدون حقًا هاتفًا قابلاً للطي يجب أن يكونوا موافقين على الالتزام بنظام أندرويد في الوقت الحالي.
هل أنت حذر مع هاتفك؟
في حين أن الهواتف القابلة للطي اليوم أكثر ثباتًا من النماذج السابقة، فإن الحقيقة البسيطة المتمثلة في أنها تحتوي على مفاصل وشاشات قابلة للانحناء لا تزال تجعلها أكثر حساسية من الهواتف العادية.
كما أن معظم الهواتف القابلة للطي ليست مقاومة للغبار، ولها تصنيف مقاومة للماء أقل من الأجهزة القياسية، ما دفع الخبراء إلى توجيه نصائح للتعامل الحذر مع هذا النوع من الهواتف، فيما يجب التعرف على خيارات الإصلاح من الشركة المصنعة للجهاز، بالإضافة إلى خدمات الجهات الخارجية.
هل هذا هو الوقت المناسب؟
غالبًا ما يتم إصدار الهواتف القابلة للطي على أساس موسمي، ما يتطلب الأخذ في الاعتبار تجنب إنفاق نحو 1000 دولار أو أكثر على جهاز قد يبدو قديمًا قريبًا.
ورغم إمكانية الحصول في بعض الأحيان على خصومات مقنعة على الموديلات القديمة، إلا أنه من الجيد عادةً اختيار الإصدار الأحدث إذا استطعت.
ماذا تريد من الهاتف الجديد؟
قبل شراء هذا الصنف من الهواتف يجب السؤال عن القيمة والمميزات الموجودة فيه؛ فالهواتف القابلة للطي غالية الثمن ولها بعض العيوب مقارنة بالأجهزة العادية؛ إذ يمكن أن تشعر أحيانًا بأنها ضخمة الحجم وغير مريحة عند استخدامها بفضل تصميماتها غير التقليدية.
لكن غالبا لا تكون الكاميرات الموجودة في الهواتف القابلة للطي متقدمة مثل تلك التي ستجدها في الأجهزة المتميزة غير القابلة للطي، والأهم من ذلك، أن العديد من الأجهزة القابلة للطي لا تزال تحتوي على تجعد مرئي يمتد عبر منتصف الشاشة مكان الطي.
قد تستحق هذه التنازلات العناء بالنسبة للمشتري المناسب، في حال كان المستخدم يشاهد مقاطع الفيديو، ويلعب كثيراً على الهاتف، ويرسل أو يتلقى الكثير من رسائل البريد الإلكتروني.