قبل شراء الهاتف القابل للطي.. نصائح مهمة يجب الاطلاع عليها

أصبحت الهواتف الذكية القابلة للطي تلقى رواجا وتفضيلا لكثير من المستخدمين، إلا أن اختيار أحد هذه الأنواع من الهواتف يتطلب معرفة وتحديد عدة عوامل؛ لأن هذه الأجهزة مخصصة لأولئك الذين يريدون هاتفًا عاديا يمكن وضعه في الجيب بسهولة، لكن يمكن تحويله إلى شاشة لوحية ذكية صغيرة.

والهواتف القابلة للطي ليست جديدة، لكن كان من الصعب التوصية بشرائها في الماضي لعدة أسباب: أولها أن أسعارها كانت مرتفعة، ووظائفها البرمجية محدودة، وبنيتها هشة، وكل ذلك قلل في البداية من جاذبيتها.

لكن هذا الأمر بدأ يتغير منذ العام الماضي، عندما حققت الهواتف القابلة للطي، التي يمكنها العمل كجهاز لوحي أيضًا، قفزات كبيرة في التصميم، وتعدد الاستخدامات والخيارات، وحتى في السعر، في حين من المرجح أن تستمر بالتحسن في السنوات اللاحقة.