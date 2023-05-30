الصين تطلق المهمة المأهولة "شنتشو-16" إلى محطتها الفضائية

قالت وسائل إعلام صينية رسمية، إن بكين أرسلت اليوم الثلاثاء ثلاثة رواد فضاء إلى محطتها الفضائية التي أصبحت تعمل بكامل طاقتها الآن، وذلك ضمن تناوب الطواقم في مهمة خامسة مأهولة إلى المحطة منذ 2021.

وانطلقت سفينة الفضاء المأهولة "شنتشو-16" الساعة التاسعة و31 دقيقة صباحًا بالتوقيت المحلي الـ(0131 بتوقيت غرينتش)، حاملة رواد الفضاء الثلاثة على متن صاروخ من طراز (لونج مارش-2 إف) من مركز "جيوتشيوان" لإطلاق الأقمار الصناعية في صحراء "جوبي" في شمال غرب الصين.

وسيحل رواد الفضاء على السفينة "شنتشو-16" محل الطاقم المؤلف من ثلاثة رواد على متن السفينة "شنتشو-15"، التي وصلت إلى المحطة الفضائية أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني.

واستُكمِل العمل في إنشاء المحطة، التي تتكون من 3 وحدات، في نهاية العام الماضي بعد 11 مهمة مأهولة وغير مأهولة أُرسلت إليها منذ أبريل/ نيسان 2021.