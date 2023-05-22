"عدم المساواة في الذكاء الاصطناعي" يتسبب في رحيل عالمة إثيوبية من غوغل

فقدت عالمة كمبيوتر مولودة في إثيوبيا وظيفتها في غوغل بعد أن أشارت إلى عدم المساواة في الذكاء الاصطناعي.

وبينما أعلنت غوغل إنها استقالت، أصرت تيمنيت غيبرو على أنها طُردت، وفقا لتقرير نشرته "ذا غارديان".

وقالت غيبرو، إن العديد من أنظمة الذكاء قد تكون مبنية على فوضى هائلة من التحيزات وعدم المساواة واختلال توازن القوى، مشيرة إلى ورقة بحثية تقدمت بها لمؤتمر دولي سينعقد حول الذكاء الاصطناعي.