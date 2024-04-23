هذا التطبيق يحتوي "غضب النساء"

تمكنت مجموعة من المبرمجين من تطوير تطبيق جديد يستخدم الذكاء الصناعي، بهدف مواجهة سيدة غاضبة، بعد تعليمهم كيفية احتواء غضب النساء، في مواقف مختلفة، مثل التأخر عن موعد للعشاء، أو الاختلاف على بعض الموضوعات.

ولكي يتمكن المستخدم من الحصول على سيناريوهات مختلفة داخل التطبيق الذي يسمى "AngryGF"، سيحتاج إلى دفع اشتراك شهري 6.99 دولار.

وبحسب إيميليا أفايلز، أحد مطوري التطبيق، فإن "هدف التطبيق يعتمد في الأساس على تعليم المستخدمين بعض مهارات التواصل، لاستخدامها في تهدئة نموذج محاكاة السيدة الغاضبة، واستخدام مختلف الطرق لاحتوائها".

وقالت أفايلز إن "التطبيق يستخدم نموذج GPT-4 الذكي، من تطوير شركة OpenAI، لفهم وإدراك النموذج الذكي للمواقف المعدة مسبقاً، وبمجرد اختيار المستخدم لأحدها، سيبدأ النموذج الذكي في تحليل ردوده المختلفة، للتأكد من مدى قدرته على إقناع المرأة الغاضبة وامتصاص غضبها".