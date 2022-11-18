إيلون ماسك: ما الذي يجب أن يفعله تويتر بعد ذلك؟

أثار الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، بعد استحواذه عليها مؤخراً، جدلاً واسعاً عبر منصته بعد طرحه سؤالاً استغرب منه المتابعون.

وتساءل إيلون ماسك في تغريدة له قائلاً: "ما الذي يجب أن يفعله تويتر بعد ذلك؟"، وهو السؤال الذي فتح الباب لآلاف التعليقات على تلك التغريدة.