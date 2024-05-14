هل ملك بريطانيا في قصره؟.. إجابة صادمة قدمتها "GPT-4o" إلى كفيف (فيديو)

ثم صور بحيرة فيها بط، وسأل ماذا يوجد الآن؟ بدأ البرنامج يشرح له بشكل مفصل ما تراه عدسة الكاميرا.

في النهاية ساعده البرنامج على إيقاف سيارة أجرة بشكل احترافي حتى ركب فيها.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة أوبن إيه.آي مطورة روبوت الدردشة (تشات جي.بي.تي) إنها ستطلق نموذجاً جديداً للذكاء الاصطناعي يسمى "GPT-4o"، يمكنه إجراء محادثة صوتية واقعية والتعامل مع النصوص والصور.

وهذه أحدث خطوة تخطوها الشركة المدعومة من مايكروسوفت، للبقاء في مقدمة سباق السيطرة على تلك التكنولوجيا الناشئة، وفق ما نقلت "رويترز".

وتتيح الإمكانيات الصوتية الجديدة للمستخدمين التحدث إلى "تشات جي.بي.تي"، والحصول على ردود في الوقت الفعلي دون أي تأخير، بالإضافة إلى مقاطعته أثناء التحدث، وكلاهما من السمات المميزة للمحادثات الواقعية التي استعصت على خدمات سابقة من المساعد الصوتي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي.