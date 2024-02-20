علماء فلك يكتشفون "نجما زائفا" يبتلع شمسا يوميا

اكتشف علماء فلك أستراليون "نجما زائفا" أو ما يعرف بـ "كويزار"، مدعوما بثقب أسود يعادل ما بين 17 و19 مليار مرة كتلة الشمس، وقالوا إنه "يبتلع" شمسًا يوميًّا.

وقال علماء الفلك إن النجم الزائف أكثر سطوعا من الشمس بـ500 تريليون مرة، وقد يكون الأكثر "عنفا" في الكون.

وبحسب شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، فإن النجم الزائف، عبارة عن منطقة غازية ساخنة محيطة مباشرة بثقب أسود هائل، وتبلغ حرارته مئات الآلاف من درجات الحرارة المئوية، وتبعث الضوء وأشعة أخرى.

وذكر العلماء أن النجم المكتشف يسحب كميات غاز هائلة تعادل حجم الشمس يوميا، وهو شبيه بالإعصار؛ لكونه محاط بقرص غاز دوار، يقول الخبراء إنه يبعث قدرًا كبيرًا من الطاقة يزيد سطوعها عن الشمس بأكثر من 500 تريليون مرة.