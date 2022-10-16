"غوغل" تغير شكل الإعلانات في نتائج محركها للبحث

أعلنت شركة غوغل عن تحديث جديد سيعمل على إجراء تغيير طفيف في شكل الإعلانات المعروضة داخل نتائج محركها للبحث Google Search على الهواتف الذكية، حيث إن جميع النتائج المدفوعة في صورة إعلانات ستحمل كلمة Sponsored بدلا من كلمة Ad.

ولزيادة نسبة قراءة الإعلانات، سيأتي التحديث الجديد بزيادة في حجم رمز/شعار الموقع، إلى جانب عرض اسم الموقع أعلى الرابط الخاص به، وبالتالي سيكون من السهل على المستخدمين التعرف على تلك المواقع والتأكد من مدى مصداقيتها.

وقبل وصول التحديث، كان من الصعب على مستخدمي "غوغل سيرش" معرفة مدى مصداقية نتائج البحث، فكان المستخدمون يتعرضون للاحتيال بسبب الإعلانات التي يقوم بها بعض المحتالين لترويج محتوى ينتحل صفة بعض مواقع الشركات الشهيرة.

وأشارت الشركة الأمريكية، إلى أن التحديث الجديد بدأ بالفعل في الوصول إلى قطاع واسع من الهواتف الذكية، وأن الفترة المقبلة ستبدأ في تجربتها على متن موقعها للويب على الحواسيب الشخصية.

وأكدت الشركة أن التحديث الجديد سيسهل على المستخدمين القدرة على التفرقة بين مختلف نتائج البحث التي تظهر لهم، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالتعرض للمحتوى المدفوع.

يُذكر أن تلك الخطوة قد تكون محاولة جديدة من غوغل لبدء إظهار المزيد من المحتوى الأصلي داخل نتائج البحث، حيث إن غوغل قد صرحت مؤخرا بأنها ستبدأ في إظهار المزيد من المحتوى المصور في هيئة صور وفيديوهات داخل نتائج البحث؛ مما يفيد بشكل كبير في إثراء تجربة التعرض لنتائج البحث، خاصة مع اتجاه المزيد من مستخدمي الإنترنت من صغار السن نحو الشبكات الاجتماعية مثل تيك توك وإنستجرام، لاستخدامها كمحركات للبحث.

وحققت غوغل 56.3 مليار دولار من قطاعها الإعلاني خلال الربع الثاني من العام الجاري، لذلك فالإعلانات تمثل جزءًا رئيسيًا من أرباح الشركة الأمريكية، وبالتالي فإن اتجاهها بشكل متزايد نحو تطوير تقنيات بحث جديدة تسمح للمستخدمين بقضاء أطول وقت ممكن بداخل محركها للبحث يعتبر عنصرًا أساسيًا لنجاح معادلتها للبحث، وذلك يُترجم إلى أرباح مليارية.

وبدأت غوغل اختبار العديد من المزايا للبحث على الويب، فعند كتابة المستخدم لاسم موقع إلكتروني داخل مساحة كتابة العناوين الإلكترونية، تبدأ المقترحات تظهر أسفل المربع مرتبة في تصميم بطاقات، بحيث يظهر كل مقترح كبطاقة منفصلة بذاتها تحمل خلفية سوداء يجعل كل بطاقة مميزة عما يأتي أعلاها وأسفلها؛ ما يسهل تركيز عين المستخدم على كل منها.

كما تعمل غوغل على تطوير ميزة فريدة وعملية لشريط كتابة مواقع الويب في متصفحها كروم، ولكن هذه المرة لإصدار الحواسيب الشخصية.

وتختبر غوغل تسهيل وصول المستخدم لجوانب مختلفة من المتصفح، مثل العلامات المرجعية Bookmarks أو سجل المواقع التي تمت زيارتها مؤخرا History، وذلك من خلال استخدام صيغة كتابة تتمثل في استخدام علامة "@" وبعدها مباشرة الكلمة مثل "Bookmarks" أو "History"، بحيث عند الضغط على النتيجة من القائمة المنسدلة يتم نقل المستخدم إلى صفحة التبويب المطلوب مباشرة.

وتسهل تلك الميزة عملية البحث في علامات التبويب Tabs المفتوحة، كما ستسهل الانتقال المباشر إلى موقع مفتوح، وستكون مفيدة للمستخدمين ممن اعتادوا على فتح مواقع كثيرة في الوقت نفسه.