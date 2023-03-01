بينها "الكيتو".. حميات شعبية قليلة الجودة الغذائية تزيد انبعاثات الكربون

كشفت دراسة جديدة من جامعة "تولين" أن حمية "الكيتو" و"الباليو" كانت من بين أدنى المعدلات في جودة التغذية الإجمالية ومن بين أعلى المعدلات بشأن انبعاثات الكربون.

وقارنت الدراسة الجديدة بين الأنظمة الغذائية الشائعة من حيث الجودة الغذائية والتأثير البيئي، واتخذت من نظامي "الكيتو" و"الباليو" نموذجين على الحميات وأثرها.

ويُقدر أن نظام "الكيتو" الغذائي، الذي يعطي الأولوية للكميات العالية من الدهون والكميات المنخفضة من الكربوهيدرات، يولد ما يقرب من 3 كجم من ثاني أكسيد الكربون لكل 1000 سعرة حرارية يتم استهلاكها.

وحصل نظام "باليو" الغذائي، الذي يتجنب الحبوب والفاصوليا لصالح اللحوم والمكسرات والخضروات، على أدنى درجة لجودة النظام الغذائي التالية، وكانت له أيضًا بصمة كربونية عالية حيث بلغ 2.6 كجم من ثاني أكسيد الكربون لكل 1000 سعرة حرارية.