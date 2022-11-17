اكتشاف خصائص جديدة لمنطقة في الدماغ قد يساعد في علاج الزهايمر

كشفت دراسة حديثة من جامعة "ماريلاند" الأمريكية، عن سلوك غريب لمنطقة في الدماغ تُدعى "لحاف الجزيرة" إذ تعمل بطريقة أشبه براوتر إنترنت عالي السرعة.

وتنسق منطقة اللحاف عمل شبكات الدماغ مع بعضها، لأداء مهمات فكرية معقدة في الحياة اليومية، على غرار عمل الراوتر.

وتتلقى المنطقة المُكتشفة أوامر المناطق الرئيسة في قشرة الدماغ، لتشكل شبكات من الأفكار المعقدة في القشرة الدماغية.

وأشارت الدراسة المنشورة في مجلة "تريندز إن كوغنيتيف ساينسز" العلمية، إلى أن فهم عمل منطقة اللحاف يساهم في فهم اضطرابات الدماغ؛ مثل الزهايمر والإدمان وانفصام الشخصية.

ويمكن توجيه الدراسات المستقبلية لابتكار علاجات تستهدف الفشل الوظيفي الناتج عن اضطراب شبكات الدماغ العصبية مع التقدم في العمر.

وتوجد منطقة "لحاف الجزيرة" تحت قشرة الدماغ، ولطالما ظن العلماء أنها تعمل على تبادل الإشارات مع القشرة، ما يساهم في إعطاء الدماغ قدرات التفكير المعقد والمتقدم.