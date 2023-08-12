العراق يرفع الحجب عن "تيليغرام" اعتبارًا من الأحد

أعلنت وزارة الاتصالات في العراق، اليوم السبت، أنها سترفع الحجب عن تطبيق "تيليغرام" في البلاد، اعتبارًا من يوم غد الأحد.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنها "سترفع الحجب عن تطبيق التيليغرام في العراق اعتباراً من يوم غد الأحد".

وأوضحت أن قرار رفع الحجب جاء بعد "استجابة الشركة المالكة للتطبيق لمتطلبات الجهات الأمنية، بالكشف عن الجهات المسربة لبيانات المواطنين".

كما جاء، وفقًا لبيان الوزارة بعد "إبداء استعداد الشركة المالكة للتطبيق الكامل للتواصل مع الجهات المختصة وقيامها بتسمية قنوات رسمية لها للتواصل مع العراق".

وأكدت الوزارة في بيانها "أنها لا تقف ضد حريات التعبير عن الرأي، وإنما تشدد على أهمية التزام الشركات المالكة لتطبيقات التواصل الاجتماعي باحترام قوانين البلد وأمنه وبيانات المستخدمين فيه".