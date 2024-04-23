ما الأسباب الحقيقية لزيادة انقطاع الإنترنت حول العالم؟

مامنشأ في الأشهر الأخيرة، اتجاه غريب يربط بين شركات كبيرة ومتنوعة مثل أبل وميتا، إذ عانت من مشكلة انقطاع الخدمة، ما أدى إلى إزعاج وتدقيق واسع النطاق.

ففي العوالم الرقمية لرسائل الواتساب ومتاجر التطبيقات، واجه المستهلكون حواجز تحول دون وصولهم إلى الخدمة، الأمر الذي يسلط الضوء على قضية التكرار المتصاعد لانقطاع تكنولوجيا المعلومات.

وبحسب تقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية، تحولت الأضواء إلى Downdetector، وهي منصة متخصصة في مراقبة انقطاعات الإنترنت، التي تبرز بياناتها حجم التحديات الأخيرة أمام الشركات.

فمع وجود أكثر من 1.75 مليون مشكلة أبلغ عنها المستخدمون حول العالم لتطبيق واتساب في 3 أبريل، مع عشرات الآلاف لخدمات أبل، توضح أن الاضطرابات لم تعد حوادث معزولة بل جزء من نمط أوسع.

وفي حين أن الشركات لا تزال تلتزم الصمت بشأن الأسباب الجذرية، يؤكد خبراء التكنولوجيا أن مثل هذه الحوادث تؤكد وجود اتجاه مقلق نحو انقطاع الخدمات بشكل متكرر وشديد.

واضاف التقرير أن الخوض في تعقيدات الإنترنت نفسها يكشف عن نظام بيئي معقد عرضة للاضطرابات، إذ مع كل محاولة للابتكار أو دمج للتكنولوجيات الجديدة أو التغيير التنظيمي، تتضاعف طبقات الإنترنت، ما يؤدي إلى تضخيم خطر انقطاع الخدمات.

وكما يوضح الخبراء، فإن السعي الدؤوب للابتكار يؤدي إلى تسريع وتيرة التقدم التكنولوجي لكنه يزيد أيضًا من احتمالية انهيار النظام.

علاوة على ذلك، فإن تعرض شبكة الإنترنت لمختلف الاضطرابات، من أخطاء التشفير إلى الهجمات السيبرانية، والكوارث الطبيعية، يؤكد على هشاشتها، أما التحول نحو البنية التحتية السحابية..

ففي حين يعمل على تسهيل الابتكار السريع، إلا أنه يؤدي إلى ظهور نقاط ضعف جديدة، حيث يمكن أن يؤدي انقطاع الخدمة لمرة واحدة لدى مزود الخدمة السحابية إلى تأثير الدومينو، ليؤثر على العديد من المنصات والخدمات التي تعتمد على البنية التحتية المشتركة.

أما الأحداث ذات الحركة المرورية العالية، مثل الجمعة السوداء، فتؤدي إلى تفاقم الضغوط على البنية التحتية الرقمية، ما يؤكد أهمية التخطيط الاستراتيجي وتخفيف المخاطر.

وتشهد أيام الجمعة المختصة بالتنزيلات، التي غالبًا ما ترتبط بزيادة حالات انقطاع الخدمة، ضعفًا متزايدًا بسبب انخفاض مستويات الحماية خلال فترات الذروة.

علاوة على ذلك، فإن البنية الأساسية للإنترنت، المتجذرة في التقنيات القديمة مثل بروتوكول البوابة الحدودية (BGP)، تفرض تحديات مستمرة.

وتسلط التكوينات الخاطئة لـBGP، كما يتضح من انقطاع ميتا في 2021، الضوء على الطبيعة الحرجة والهشة للعمود الفقري للإنترنت.

ويتطلب التصدي لهذه التحديات التعامل مع تعقيدات الديون الفنية، وهو العبء الذي يهدد مرونة الخدمات عبر الإنترنت.

ورغم أن هذه التحديات ليست جديدة، فإن اتساع نطاقها يؤكد ضرورة اتخاذ تدابير استباقية لحماية البنية التحتية الرقمية.

وكما يؤكد الخبراء، فإن المرونة أمر بالغ الأهمية في عصر يستمر فيه الاعتماد على الخدمات عبر الإنترنت في النمو بلا هوادة.

ويؤكد التقارب بين توقعات المستهلكين، والابتكار التكنولوجي، ونقاط الضعف النظامية، على الحاجة إلى بذل جهود متضافرة لتحصين النظام البيئي الرقمي ضد الاضطرابات.