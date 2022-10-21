يحاكي العناق.. روبوت ذكي يخفف ألم الحقن بالإبر

ابتكر باحثون جامعة تسوكوبا اليابانية، روبوتًا ناعمًا محمولًا يمكن أن يحسن تجربة المرضى أثناء خضوعهم لإجراءات طبية قد تكون غير سارة، مثل تلقي الحقن.

وخلال حملة تشجيع التطعيم ضد COVID-19، أدرك مسؤولو الصحة العامة أن بعض الناس يخافون ببساطة من الإبر، مما ساهم بخفض معدلات التطعيم.

وبينما تمت دراسة مشاكل قلق المريض وألمه أثناء الإجراءات الطبية جيدًا، ما تزال هناك حاجة لاختبار وتنفيذ الحلول لمساعدة المرضى.

وفي دراسة نُشرت مؤخرًا في مجلة "Scientific Reports، طور باحثون في جامعة تسوكوبا روبوتًا ناعمًا يمكن ارتداؤه للمرضى لاستخدامه أثناء العلاج ، في محاولة لتخفيف آلامهم.

وعند التعرض لمحفز حراري معتدل، عانى المشاركون في الدراسة الذين ارتدوا الروبوت من ألم أقل مما حدث في الاختبارات التي لم يرتدوا فيها الروبوت.